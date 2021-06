Loris Baz: Es läuft nicht rund in der MotoAmerica

Der Gewinn der MotoAmerica 2021 soll Loris Baz die Tür für die Rückkehr in die Superbike-WM öffnen. Nach drei von elf Meetings sieht es nicht danach aus, als könne der Plan des Ducati-Piloten aufgehen.

Loris Baz ist das Aushängeschild von Ducati in der MotoAmerica 2021. Sein Team Warhorse HSBK Racing Ducati New York wird vom Werk unterstützt, dem italienischen Hersteller liegt viel am Gewinn der US-Serie.



Doch nach den ersten drei Events sieht es nicht nach einem Durchmarsch des Franzosen aus. Starke Gegner, unbekannte Rennstrecken und technische Probleme sorgen dafür, dass Baz mit großem Rückstand nur Gesamtsiebter ist.

Licht und Schatten wechseln sich ab, so auch am vergangenen Wochenende auf dem 6,5 km langen Road America. Mit 1,8 sec Rückstand (!) qualifizierte sich Baz für die fünfte Startposition. Im ersten Lauf wurde er hinter Yamaha-Ass Jake Gagne Zweiter – nach Virgina war es seine zweite Podestplatzierung. Im zweiten Lauf kam der 28-Jährige nicht weit, als er mit Motorschaden ausrollte.



«Ich glaube, ich hätte Jake das Leben schwerer machen können als am Samstag, doch leider hat sich der Motor nach drei Runden anders entschieden», schrieb Baz in den sozialen Medien.

Bereits beim Saisonauftakt in Road Atlanta fiel Baz mit einem Defekt aus, dazu leistete er sich einen Rennsturz und liegt in der Gesamtwertung bereits 72 Zähler hinter dem Führenden Jake Gagne auf Position 7.