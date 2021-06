Misano: Yamaha glaubte nicht an Razgatlioglu-Sieg

Beim dritten Event der Superbike-WM 2021 holte Toprak Razgatlioglu in Misano den ersten Saisonsieg für Yamaha. Die Freude war bei Teamchef Paul Denning umso größer, weil er selbst nicht daran glaubte.

Und plötzlich scheint alles wieder möglich, sogar der Gewinn der Superbike-WM 2021 ist nach dem Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano für Yamaha ein durchaus denkbares Szenario.



Denn erstmals in der laufenden Saison konnte Aushängeschild Toprak Razgatlioglu mehr Punkte einfahren als WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki). 15 Punkte konnte der 24-jährige Türke auf den Rekordweltmeister gut machen, die meisten durch seinen ersten Saisonsieg im zweiten Lauf, als der Nordire Dritter wurde.



In der Gesamtwertung liegt Razgatlioglu zwar noch 20 Punkte hinter dem 34-Jährigen zurück, doch bei drei Zielankünften vor dem Kawasaki-Star in Serie scheint dieser nicht mehr unantastbar.

Herausragender Pilot in Misano war allerdings Ducati-Jungstar Michael Rinaldi mit zwei Siegen und einem zweiten Platz, das musste auch Yamaha-Teamchef Paul Denning neidlos anerkennen.



«Der erste Saisonsieg vom Team und von Toprak wurde dadurch noch spezieller, dass ich das im zweiten Lauf wirklich nicht für möglich gehalten habe», beteuerte Denning. «Denn Rinaldi war das ganze Wochenende auf einem so hohen Niveau und es schien unwahrscheinlich, dass wir den Job über 21 Runden nach Hause bringen können. Aber Toprak konnte mit der Unterstützung seines Teams, das mit dem Motorrad im Vergleich zu gestern einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, sein Fahren auf ein neues Level heben. Er absolvierte ein perfektes Rennen mit purer Aggression, ohne Fehler und unglaublicher Konstanz.»

Mit drei neunten Plätzen trug auch Superbike-Rookie etwas zur Zufriedenheit von Yamaha bei, auch wenn diese im Vergleich zu Razgatlioglus Ergebnisse blass aussehen. Drei Top-10-Finish an einem Rennwochenende hatte der Supersport-Weltmeister zuvor in Aragón und Estoril nicht geschafft.



«Es natürlich schwierig ist einen neunten Platz als positives Ergebnis anzusehen, wenn dein Teamkollege gerade das Rennen gewonnen hat», weiß Denning. «Aber er zeigte in Misano große Konstanz, erzielte zum ersten Mal einen Punkt im Superpole Race und hatte im zweiten Lauf einen sehr guten Rhythmus. Erst als die Reifen nachließ hatte er Mühe, das Niveau zu halten. Es waren die ersten drei Events in seiner Superbike-Karriere und wir werden weiter darauf hinarbeiten, ihn auf das Podium zu bringen.»