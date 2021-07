Kohta Nozane fällt aus: Risiko für BSB-Fahrer zu groß

Kohta Nozane pausiert in Donington

Nach nur vier Runden im FP1 war das Meeting der Superbike-WM 2021 in Donington für Kohta Nozane bereits beendet. Yamaha verzichtete darauf, einen Ersatz für den GRT-Piloten zu nominieren.

Nachdem Kohta Nozane im ersten freien Training lediglich vier Runden fuhr und sieben Sekunden auf die Bestzeit einbüßte, war klar, dass beim Japaner etwas nicht stimmte. Am Nachmittag kam von Yamaha die erwartete Bestätigung, dass der GRT-Pilot auf das restliche Rennwochenende verzichtet.



Denn der 25-Jährige war beim Navarra-Test vor einer Woche gestürzt und zog sich eine Fraktur der Fingerkuppe des rechten Mittelfingers zu, die bei jeder Betätigung der Vorderbremse schmerzte. Schon in Spanien wirkte Nozane nicht sehr zuversichtlich, dass diese Verletzung bos Donington ausreichend verheitl sein würde. Zu seiner eigener Sicherheit und der seiner Kollegen zog sich der Yamaha-Pilot schweren Herzens selbst aus dem Verkehr.

Laut Reglement wäre es Yamaha möglich gewesen, einen Ersatz für Nozane aufzubieten. In Betracht kamen Jason O'Halloran und Tarran Mackenzie aus der Britischen Superbike Serie. Um deren Chancen in der Meisterschaft nicht zu gefährden (O‘Halloran ist BSB-Leader, Mackenzie Vierter) wurde aber darauf verzichtet, zumal für das restliche Wochenende Regen zu befürchten ist.



«Wir respektieren Kohtas Entscheidung», versicherte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Es fiel ihm natürlich nicht leicht, aber wir wollen auch nicht, dass sich seine Verletzung verschlimmert und er mehr Meetings auslassen muss. Aufgrund der erwarteten Wetterbedingungen halten wir es für nicht fair oder sicher, unsere BSB-Fahrer zu bitten, Kohta zu ersetzen, insbesondere durch Jason führend in der Meisterschaft und Tarran hatte ebenfalls einen starken Start.»

Das Yamaha-Junior-Team GRT wird in Donington somit nur Garrett Gerloff vertreten. Und der US-Amerikaner überzeugte: Den ersten Trainingstag beendete der 25-Jährige als Schnellster!