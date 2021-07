Die Honda-Piloten tappen in Donington Park im Dunkeln

Auch Platz 8 am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Donington von Leon Haslam täuscht nicht darüber hinweg, dass Honda in Problemen steckt. Wie der Engländer sucht auch Álvaro Bautista nach einer Lösung.

Die kombinierte Zeitenliste vom ersten Trainingstag der Superbike-WM 2021 in Donington Park liefert für Honda weiterhin eine bittere Erkenntnis: Bei der Entwicklung der CBR1000RR-R kommt man nicht voran, Leon Haslam und Álvaro Bautista fahren den Gegnern weiter hinterher.

Dabei ist Platz 8 von Leon Haslam mit 0,8 sec den ausgezeichneten Streckenkenntnissen des Engländers zu verdanken. Der 38-Jährige fuhr hier nicht nur in verschiedensten Rennserien, sondern auch im Rahmen von Trainings, die sein Vater Ron mit seiner bis 2020 in Donington ansässigen ‹race school› veranstaltete.



«Ich kenne Donington wie meine Westentasche und mit der Erfahrung verschiedenster Motorräder konnten wir herausfinden, in welchen Bereichen wir die Honda verbessern müssen», sagte Haslam. «Es ist offensichtlich, dass wir ein paar Dinge verbessern müssen und meine Kommentare decken sich mit denen von Álvaro. Der Freitag war zwar schwer, er lieferte gleichzeitig aber auch hilfreiche Daten, mit denen wir weitere Schritte identifizieren können.»



«Es ist schwer, einen einzigen Punkt zu nennen. Es ist das ganze Paket, das harmonieren muss. Wir können sicher mehrere Bereiche maximieren, um uns Fahrern das Leben etwas leichter zu machen», sagte der Honda-Pilot weiter. «Im Regen hätte ich den Vorteil meiner Streckenkenntnisse, aber wir sind mit unserem Bike kaum im Regen gefahren. Ich mag Regen und hatte starke Ergebnisse auf nasser Strecke, aber wir müssen die Honda benutzerfreundlicher hinbekommen.»

Teamkollege Álvaro Bautista strandete am Freitag mit 2 sec Rückstand auf Platz 15!



«Der Tag war schwierig und unsere Position spiegelt das wider, denn normalerweise sind wir näher an der Spitze», ätzte der Spanier. «Wir müssen weiter an der Abstimmung arbeiten, denn von Anfang an bekomme ich kein Gefühl für die Reifen. So kann ich nicht pushen und das Potenzial des Motorrads ausschöpfen. Die Änderungen, die wir versucht haben, haben das Problem nicht gelöst, aber wir haben zumindest einige Erkundungsarbeit geleistet. Jetzt werden wir die Daten analysieren und morgen versuchen, eine Lösung zu finden.»