Toprak Razgatlioglu (3./Yamaha): «Nicht überragend»

Obwohl Toprak Razgatlioglu den ersten Trainingstag in Donington als Dritter beendete, klagt der Yamaha-Werkspilot über fehlenden Grip. Das Set-up seiner R1 soll am Samstag radiker geändert werden.

Zweiter im ersten Training, Dritter im FP2 und auch in der kombinierten Zeitenliste belegt Toprak Razgatlioglu in Donington Park den dritten Platz – beim 25-Jährigen läuft alles nach Plan, möchte man meinen, doch der Yamaha-Pilot ist alles andere als zufrieden mit der Abstimmung seiner R1.



«Zum ersten Mal habe ich hier ein Problem am Kurveneingang. Das Bike rutscht stark und fühlt sich seltsam an. In Navarra waren die Bedingungen ähnlich – schmutzig und viele Bodenwellen – aber da hatte ich das Problem nicht», erklärte Razgatlioglu SPEEDWEEK.com. «Im ersten Sektor ist es nicht so schlecht, im hinteren Teil dreht aber ständig das Hinterrad durch, weil wir keinen Grip haben, selbst nicht mit einem neuen Reifen. Schnelle Rundenzeiten sind so unmöglich. Wir haben es mit kleineren Änderungen versucht, aber das zeigte kaum Wirkung. Also werden wir das Set-up massiver umbauen, um hoffentlich mehr Grip zu generieren. Um den Grip zu verbessern, haben wir mit einem anderen Dämpfer experimentiert, aber daran müssen wir am Samstag weiter arbeiten.»

«Im FP1 war die Strecke ziemlich schmutzig, was sich mit jeder gefahrenen Runde bis zum zweiten Training besserte», berichtete der Türke weiter. «Dann war allerdings der Grip hinten sehr schlecht, womit wohl alle Fahrer ein Problem hatten. Deshalb haben wir es auch gar nicht auf schnellere Rundenzeiten angelegt, sondern sind Rennsimulationen gefahren. Da waren wir nicht überragend schnell, aber auch nicht schlecht dabei.»

Razgatlioglu ist in der Gesamtwertung der Superbike-WM 2021 erster Verfolger von Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki). Der talentierte Türke weiß: Will er am Ende der Saison noch im Titelrennen sein, darf er sich keine Fehler leisten.



«2018 und 2019 fuhr ich in Donington zweite Plätze ein und wenn es an diesem Wochenende trocken bleibt, will ich um den Sieg kämpfen. So oder so ist aber wichtig, möglichst viele Punkte für die Meisterschaft zu sammeln.»