Leon Haslam (6./Honda): «Überraschend einfach»

Zum ersten Mal in der Superbike-WM 2021 erreichten im ersten Lauf in Donington beide Honda-Piloten in den Top-8 das Ziel. «Wir sind dem Podium nahe gekommen», stellte Leon Haslam zufrieden fest.

Die Plätze 6 und 8 im ersten Superbike-Lauf klingen nicht überragend, doch für Honda war es ein Fest: Leon Haslam und Álvaro Bautista erreichten nicht nur das beste Teamergebnis in diesem Jahr, der Engländer hatte sogar reelle Chance auf eine Podiumsplatzierung – obwohl Haslam in der Schlussphase der Superpole stürzte und deshalb auf Startplatz 7 durchgereicht wurde.



«Im FP3 sind wir zum ersten Mal im Regen gefahren und ich war überrascht, wie leicht uns die Rundenzeiten fielen», sagte der 38-Jährige. «Allerdings habe ich es meinem Team nicht leicht gemacht, als ich dann in der Superpole gestürzt bin. Sie haben großartige Arbeit geleistet, um das Motorrad für das Rennen vorzubereiten.»

Im Rennen kämpfte Haslam auf der zunehmend trockenen Strecke wie selbstverständlich zeitweise mit Garrett Gerloff (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki) und den BMW-Piloten Tom Sykes und Michael van der Mark um Platz 3. Am Ende fehlte ihm als Sechster 2,5 sec auf Platz 4 und 5 sec auf den letzten Podiumsplatz.



«Der Regen hat uns das Selbstvertrauen gegeben, während wir wissen, dass wir im Trockenen noch einige Einschränkungen haben. Aber trotzdem sind wir dem Podium nahe gekommen. Es war schön, ein starkes Ergebnis zu erzielen und Teil der Spitzengruppe zu sein», stellte Haslam zufrieden fest. «Wir haben noch einige Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen, aber wir kennen diese Bereiche. In Donington fällt uns der Stop-Go-Abschnitt, der letzte Sektor, schwer. Wenn wir dort also noch etwas finden, bin ich zuversichtlich, dass wir morgen zwei starke Rennen fahren können.»

Teamkollege Álvaro Bautista hatte als 16. der Startaufstellung eine ungleich schlechtere Ausgangssituation, steigerte sich im Rennen aber erheblich und wurde Achter.



«Die Bedingungen waren sehr schwierig, vor allem in der Anfangsphase», erklärte der Spanier- «Da ich so weit hinten gestartet bin, musste ich beim Überholen sehr vorsichtig sein, denn in einigen Sektoren gab es nur eine schmale Trockenlinie. Aber nach und nach fand ich ein gutes Gefühl und am Ende stellte sich heraus, dass es kein schlechtes Rennen war, zumindest was die Position angeht und die gesammelten Daten.»

Bei der Suche nach einer guten Abstimmung scheint der 37-Jährige in Donington jedoch nicht weiter gekommen zu sein.



«Wir haben das Wochenende mit einer anderen Balance begonnen, um ein paar Dinge zu verstehen, aber für Samstag sind wir letztendlich wieder auf eine Abstimmung zurückgekehrt, wie wir sie normalerweise in diesem Jahr verwenden», sagte Bautista. «Mal sehen wie das Wetter morgen wird. Bei den sehr nassen Bedingungen am FP3 habe ich mich gut gefühlt, also werden wir sehen, was wir bekommen.»

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha