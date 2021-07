Alex Lowes (3./Kawasaki): Erstes Podium seit Aragón

Im ersten Superbike-Lauf in Donington Park gelang Alex Lowes endlich wieder der Sprung auf das Podium. Auf der Auslaufrunde schleppte der Kawasaki-Pilot Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ab.

Bei seinem Heimrennen in Donigton Park zeigte Alex Lowes im ersten Rennen, warum er vom Kawasaki Werksteam als Teamkollegen von Jonathan Rea verpflichtet wurde. Der 28-Jährige qualifizierte sich auf Startplatz 4 und brachte die ZX-10RR bei schwierigen Bedingungen als Dritter ins Ziel. Es ist das Top-3-Finish des Engländers seit dem Saisonauftakt in Aragón, als er in jedem Rennen auf dem Podium stand.

Lowes machte sich jedoch mit einem schlechten Start selbst das Leben schwer.



«Mein Start war furchtbar», hielt der Kawasaki-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Nachdem ich in diesem Jahr eigentlich nur gute Starts hatte, war ich hier in der ersten Kurve nur Achter. Aber ich blieb cool und wartete auf eine Gelegenheit, weil ich schneller war als die Jungs vor mir. Vorme waren Johnny und Toprak auf und davon, also konzentrierte ich mich darauf, den Kampf um Platz 3 zu gewinnen – das war ok. Ich hatte nicht viel Grip und einige Male rutschte das Hinterrad heftig. Mit Platz 3 bin ich glücklich – zum ersten Mal seit Aragón wieder auf dem Podest.»

Wie die erste Startreihe hatte sich Lowes für einen SC0 Rennreifen entschieden. Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wählte den weicheren SCX-Reifen.



«Ich hatte den SCX am Freitag ausprobiert und hatte damit viel besseren Grip. Ich fuhr damit um 18 Runden und fuhr meine beste Zeit ganz am Ende. Und wenn ich mir den Hinterreifen von Toprak anschaue, dann war meine Wahl wohl nicht die beste Entscheidung», grübelte Lowes. «Hinterher ist man aber immer klüger. Es war relativ kühl und der SC0 war angesichts der Bedingungen die sichere Wahl. Der Reifen funktionierte auch ordentlich, immerhin konnte einige Plätze gut machen und hatte ein schönes Rennen.»



Mit den 16 Punkten für Platz 3 zog Lowes mit dem WM-Dritten Scott Redding (Ducati) gleich und ist mit identischen 104 Punkten Gesamtvierter.

Übrigens: Als Toprak Razgatlioglu auf der Auslaufrunde das Benzin ausging, war Lowes zur Stelle und schon den Türken ins parc ferme.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha