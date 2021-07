Sieger Razgatlioglu: Sprit war vor dem Zielstrich aus

Eine Leistung wie von Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu im ersten Superbike-WM-Lauf in Donington Park sieht man nicht jeden Tag: Innerhalb zwei Runden preschte er von Startplatz 13 an die Spitze!

Weltmeister Jonathan Rea traute seinen Augen nicht, als er nach der ersten Runde feststellte, dass ihm Toprak Razgatlioglu bereits am Hinterrad hängt. Denn während der Nordire zum 31. Mal in seiner Karriere von Pole-Position startete, stand der Türke nach verpatzter Superpole im Nassen nur auf Startplatz 13. Elf Leute überholte Toprak nach einem Raketenstart bei tückischen Bedingungen mit einer schmalen trockenen Linie in der ersten Runde, Rea war in Runde 2 fällig.

Die restlichen 21 Runden sah der Rekord-Weltmeister seinen ärgsten Widersacher in der Weltmeisterschaft nur von hinten, Razgatlioglu kreuzte den Zielstrich mit 2,419 sec Vorsprung auf Rea. Seinen Rückstand in der Gesamtwertung hat der Yamaha-Pilot mit seinem zweiten Saisonsieg auf 15 Punkte reduziert.

«Nach der ersten Runde war ich schon Zweiter, das war nicht schlecht», grinste Toprak im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Nassen war ich nicht schnell, in der Startaufstellung sah ich aber, dass es eine trockene Linie gibt. Ich sagte mir, dass das meine Chance ist – ich mag Mischverhältnisse. Dann leistete ich mir zwar einige Fehler, aber nichts Gravierendes.»

Kurz vor dem Zielstrich schnellte der Puls des 24-Jährigen noch einmal nach oben. «Das Benzin war leer», erklärte Razgatlioglu. «Deshalb schaute ich mich nach Johnny um, ich hatte wirklich Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte zeitweise vier Sekunden Vorsprung und befürchtete, dass ich nur Zweiter werde. Danke an Alex Lowes, er hat mich zurück in die Boxengasse geschoben.»

Dieser Vorfall wird im Team Pata Yamaha zu einigen Diskussionen führen: 2020 blieb Toprak beim Auftakt in Australien schon einmal ohne Benzin liegen!

«Im Regen hatte ich vielleicht kein gutes Motorrad, davon abgesehen hat mein Team an diesem Wochenende aber hervorragend gearbeitet», lobte der Mann aus Alanya. «Im Nassen bin aber auch ich nie so schnell wie im Trockenen oder bei Mischbedingungen. Ich habe mir die Strecke in der Einführungsrunde sehr genau angeschaut, es war kein Problem, die ganze Strecke zu nützen. Okay, in einigen Kurven hatte ich mächtige Rutscher und wäre fast gestürzt, aber es ging immer gut. Ich hatte nur eine Chance.»

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:36,377 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,419 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 12,261 4. Tom Sykes BMW + 14,625 5. Michael vd Mark BMW + 16,447 6. Leon Haslam Honda + 17,028 7. Garrett Gerloff Yamaha + 33,345 8. Alvaro Bautista Honda + 37,385 9. Lucas Mahias Kawasaki + 43,566 10. Axel Bassani Ducati + 43,836 11. Chaz Davies Ducati + 48,102 12. Michael Rinaldi Ducati + 56,538 13. Eugene Laverty BMW + 59,392 14. Luke Mossey Kawasaki > 1 min 15. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 16. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Andrea Locatelli Yamaha Out Scott Redding Ducati Out Chris Ponsson Yamaha