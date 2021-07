Garrett Gerloff (2./Yamaha): «Sind bereit für Siege»

Als Zweiter im zweiten Superbike-Lauf in Donington Park machte Garrett Gerloff den Triumph für Yamaha perfekt. Der US-Amerikaner will ab jetzt regelmäßig auf dem Podium stehen.

Nach zwei Meetings ohne Podium blühte Garrett Gerloff beim vierten Saisonrennen in Donington Park wieder auf – und wie! Nach Platz 7 am Samstag und Platz 5 im Superpole-Race glänzte der Texaner vor allem im zweiten Lauf mit seinem Speed und Durchsetzungsvermögen.



Der Yamaha-Pilot kam als Fünfter aus der ersten Runde, kämpfte zuerst Lokalmatador Leon Haslam (Honda) nieder, knöpfte sich anschließend Donington-Spezialist Tom Sykes (BMW) und fuhr Rundenzeiten wie Markenkollege Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze.

Nachdem der Rekordweltmeister stürzte, fuhr der GRT-Pilot souverän den zweiten Platz ein.



«Mit einem besseren Start und wenn ich nicht so lange mit Tom beschäftigt gewesen wäre, hätte ich vielleicht vorne bei Toprak sein können», grübelte Gerloff im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir fuhren ähnliche Rundenzeiten, der Abstand zwischen uns war aber da. Wieder auf dem Podium zu stehen, fühlt sich großartig an – es ist schon recht lange her, nachdem mein Saisonstart nicht wie erhofft verlief.»

Sein letztes Top-3-Finish fuhr Gerloff beim Saisonauftakt in Aragón im Superpole-Race als Dritter ein. In der Form von Donington scheint sein erster Laufsieg nur noch eine Frage der Zeit zu sein.



«Natürlich hätte ich gerne gewonnen und ganz oben auf dem Podium gestanden, und ich weiß, dass wir dafür bereit sind», sagte Gerloff. «Letztendlich ist mein Ziel, regelmäßig auf dem Podium zu stehen. Den Speed haben wir, aber es lief immer irgendwas gegen uns. Ich hoffe, dass sich das Blatt an diesem Wochenende für und gewendet hat.»

Gerloff belegt in der Gesamtwertung mit 93 Punkten nach wie vor Rang 6, was dem Speed des 25-Jährigen nicht gerecht wird. Auf den fünftplatzierten Michael Rinaldi (Ducati) fehlt dem US-Boy aber nur noch ein Punkt!

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min