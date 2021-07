Kawasaki-Star Jonathan Rea glaubte, es wird sein Tag

Der zweite Superbike-Lauf in Donington Park war bemerkenswert. Jonathan Rea leistete sich einen seinen seltenen Fehler und stürzte. «Ich fand mein Limit und zahlte einen hohen Preis», grübelte der Kawasaki-Pilot.

Dass er ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Donington die WM-Führung abgeben musste, damit hatte Jonathan Rea wahrscheinlich nicht gerechnet. Der Kawasaki-Pilot hatte 2019 alle drei Rennen souverän gewonnen und kam mit 20 Punkten Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zum vierten Saisonmeeting. Nach Problemen im ersten Rennen (er wurde dennoch Zweiter) und dem Sieg im Superpole-Race brachte ein Sturz die Entscheidung zu Gunsten des talentierten Türken.

Aber Respekt vor Rea: Obwohl es aussichtslos war, fuhr der Nordire dem Feld hinterher und kreuzte als 20. die Ziellinie.



«Bei mir ist alles ok, ich bin nur etwas frustriert», gab Rea gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Ein bittersüßer Sonntag. Im Superpole-Race fühlte ich mich gestresst, weil manche auf Regenreifen und wir auf Intermediates gesetzt haben. Und nach der Warm-up-Lap war mir klar, dass Slicks die beste Wahl gewesen wäre – fast die gesamte Strecke war trocken. Aber es lief gut und ich konnte eine Führung herausfahren und gewinnen.»



«Weil wir im ersten Lauf mächtig Probleme hatten, änderten wir das Bike für das zweite Rennen. Als Toprak mich überholte, verlor ich etwas Zeit und machte dann noch einen Fehler in der Schikane – aber ich fuhr schnell und relativ leicht wieder an ihn heran. Da dachte ich, das es mein Tag wird», schilderte der 34-Jährige weiter. «Ich folgte ihm eine Weile und dann machte er einen Fehler. Ich gab weiter Gas, um meinen Rhythmus und das gute Gefühl zu behalten. In der nächsten Runde erwischte ich eine Bodenwelle und mir klappte das Vorderrad ein.»

Seit dem Superpole-Race auf Phillip Island 2020 fuhr Rea immer in die Punkte und stand 2021 bisher in jedem Rennen auf dem Podium!



«Trotzdem fühle ich mich besser als am Samstag, weil ich im ersten Lauf nicht kämpfen konnte. Jetzt machte ich halt einen Fehler und musste die WM-Führung abgeben. Jetzt ist auch offensichtlich, wer in diesem Jahr um den Titel kämpfen wird», so Rea. «Toprak hatte seinen Tag und er leistete großartige Arbeit. Ich muss nun aus meinen Möglichkeiten das Beste herausholen. Ich habe mein Limit gefunden und zahlte dafür den Preis.»

Bereits in Assen kann sich Rea die WM-Führung zurückholen, denn sein Rückstand auf Razgatlioglu beträgt nur zwei Punkte.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min