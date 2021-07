Honda in Donington: Haslam sorgt für Saisonhighlight

Nach einem schwierigen Freitag wurde das Meeting in Donington für Honda das bisher beste Rennwochende der Superbike-WM 2021. Für Álvaro Bautista und Leon Haslam ist aber klar, dass die Probleme damit nicht gelöst sind.

Dass von den Honda-Piloten Leon Haslam in Donington Park die besseren Ergebnisse einfahren konnte, ist keine Überraschung. Der Engländer fuhr auf der Traditionspiste in Leicestershire bereits unzählige Rennen, zudem betrieb sein Vater Ron Haslam in Donington jahrelang eine Rennfahrerschule.

Erstmals in diesem Jahr fuhr Haslam in allen Rennen in die Top-10 und sorgte als Vierter im Superpole-Race für das beste Saisonergebnis mit der CBR1000RR-R. Im zweiten Lauf wurde der 38-Jährige Achter.



«Vierter zu werden, hat sich gut angefühlt», sagte ein zufriedener Haslam. «Ich hatte sogar das Gefühl, dass wir sowohl im ersten Lauf als auch im Superpole-Race um das Podium mitkämpfen konnten, was ziemlich positiv ist. Im zweiten Rennen hatten wir dann ein paar Probleme, insgesamt können wir aber festhalten, dass wir Fortschritte erzielt haben und jetzt klar ist, woran wir arbeiten müssen. Es war ein gutes Wochenende und hoffentlich können wir in Assen darauf aufbauen.»

Mit den Plätzen 8, 15 und 10 stand Álvaro Bautista im Schatten seines Teamkollegen und beurteilt das Meeting in Donington weniger positiv.



«Es war ein hartes Wochenende», hielt der Spanier fest. «Am Freitag haben wir mit dem Setup experimentiert, um Dinge zu überprüfen und ein paar Informationen zu sammeln, aber es hat nicht wie erwartet funktioniert und wir gingen zurück. Dann hatten wir bei den gemischten Bedingungen am Samstag wenig Zeit, um das beste Setup zu finden. Am Ende war der Sonntag unser bester Tag mit dem Bike, aber unser Poker mit Regenreifen im Sprintrennen hat sich nicht ausgezahlt. Dafür konnten wir im zweiten Lauf tatsächlich unsere Pace steigern und eine Top-10-Platzierung einfahren. Ehrlich gesagt ist das aber nicht unser Ziel. Wir müssen uns von nun an verbessern, denn wir wollen unbedingt weiter vorne mitfahren.»

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min