Tom Sykes ließ es rauchen: Weltklasse mit BMW M1000RR

Zwei BMW-Fahrer auf dem Podest der Superbike-WM: Das gab es seit 2013 nicht mehr! Tom Sykes überzeugte auf seiner Paradestrecke in Donington Park einmal mehr und brillierte für den bayerischen Hersteller.

BMW hatte eine lange Durststrecke hinter sich: Seit Tom Sykes am 29. September 2019 in Magny-Cours schaffte es kein Fahrer des deutschen Herstellers aufs Podest. Bis zum Sprintrennen in Donington Park am Sonntagvormittag: In diesem eroberten Sykes und Teamkollege Michael van der Mark die Plätze 2 und 3 – nur Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) war schneller.



Zwei BMW-Fahrer auf dem Podium, das gab es seit dem 1. September 2013 nicht mehr! Damals siegte Chaz Davies auf dem Nürburgring, Marco Melandri wurde Dritter. Auf diesen Tag datiert auch der letzte Sieg für BMW in der seriennahen Weltmeisterschaft.

Sykes setzte im zweiten Hauptrennen in Donington als Dritter noch eins drauf, mit den Rängen 4, 2 und 3 hatte der Engländer ein hervorragendes Wochenende. Van der Mark steht ihm mit den Plätzen 5, 3 und 5 nur wenig nach.



Dem vorangegangen waren der zweite und dritte Platz im Qualifying, zum ersten Mal mischte BMW bei allen Bedingungen und mit identischen Reifen wie die Gegner mit der M1000RR vorne mit.

«Mit dem, was wir bei dem Test in Navarra gelernt haben, würde ich das Ding in Donington um den Kurs prügeln, wenn es sein muss», meinte Sykes nach seinen zwei Podestplätzen euphorisch. «Am Freitag bin ich über die Grenzen gegangen und zweimal gestürzt. Normalerweise gehe ich ans Limit und höre dann auf, so wie ich es heute im Rennen getan habe.»

Der 34-fache Laufsieger weiter: «Die Jungs haben einen unglaublichen Job gemacht und mir mit dem, was wir zur Verfügung hatten, ein perfektes Bike hingestellt. Wir haben an diesem Wochenende das Beste aus unserem Paket herausgeholt. Wir müssen uns noch weiter steigern, aber dies gibt dem Team und mir noch einen weiteren Schub. Alle haben dies verdient. Und es ist wirklich Klasse, dass wir im Nassen zwei BMW in die erste Reihe gestellt haben, mit Michael und mir, und dann mit den Intermediates bei tückischen Bedingungen mit beiden BMW auf dem Podium waren, als Zweiter und Dritter. Im letzten Rennen war es zunächst schwierig, aber es war letzten Endes ein trockenes Rennen. Hoffentlich können wir mit den gesammelten Informationen so weitermachen und uns weiter verbessern.»

Sykes kritisiert an der neuen M1000RR ausschließlich, dass sie für seinen Geschmack zu wenig mechanischen Grip hat. «Wenn wir dieses Problem beheben, gewinne ich», ist der 35-Jährige überzeugt.

In der Weltmeisterschaft liegen Sykes und van der Mark mit 89 und 81 Punkten auf den Plätzen 7 und 8. Die vor ihnen platzierten Gerloff (Yamaha, 93) und Rinaldi (Ducati, 94) sind in Reichweite.

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min