BMW-Star Tom Sykes: «Erwarte noch einige neue Teile»

Mit zwei Podestplätzen im Superpole-Race feierte BMW in Donington Park das beste Rennergebnis in der Superbike-WM seit 2013. Werksfahrer Tom Sykes lobt seine Truppe in den höchsten Tönen.

Tom Sykes und Michael van der Mark in der ersten Startreihe, beide Fahrer in allen drei Rennen in den Top-5 und am Ende drei Podestplätze: BMW hatte bei der Superbike-WM in Donington Park viel zu jubeln. Als Zweiter und Dritter im Sprintrennen standen zum ersten Mal seit 2013 wieder zwei BMW-Fahrer auf dem Podest.



Zur Glückseligkeit fehlt nur noch ein Sieg: Auf diesen wartet BMW seit dem 1. September 2013, damals gewann Chaz Davies auf dem Nürburgring.

«Wir haben diese Resultate redlich verdient», sagte Sykes nach seinem 114. Podestplatz im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Alle arbeiten sehr hart und das Motorrad ist noch sehr neu. Außerdem gibt es die Einschränkung der Testtage. Wir müssen deshalb an den Rennwochenenden daran arbeiten, vorwärtszukommen – gegen sehr erfahrene andere Hersteller. Hoffentlich können wir diesen Schwung nach Assen mitnehmen, Michael genießt diese Strecke sehr und wird voraussichtlich stark sein.»

Natürlich hat BMW in Donington davon profitiert, dass Sykes dort außergewöhnlich schnell ist: Neun seiner 34 Siege hat er auf diesem Rundkurs erobert. Die 29 WM-Punkte von van der Mark untermauern aber, dass dem deutschen Hersteller seit dem Navarra-Test tatsächlich ein Schritt nach vorne gelungen ist.

«Donington besteht aus vielen verschiedenen Sektoren und wir sind in allen gut», erklärte der Weltmeister von 2013. «Gleichzeitig müssen wir uns aber weiter verbessern. In den schnellen Sektoren waren einige besser als wir, in den langsamen ebenfalls. Meine Hoffnung ist, dass wir in beiden Bereichen zulegen können. Über eine Runde bekommen wir es schon gut zusammen. Wenn ich mir anschaue, wo wir in Misano waren, sind uns in Donington gute Resultate gelungen.»

Die BMW-Piloten haben noch einige wenige Testtage für die restliche Saison übrig, «ich erwarte einige neue Teile», so Sykes. «Wir lernen und entwickeln als Team und haben nach wie vor eine Lücke zu schließen. Donington gibt jedem von uns einen zusätzlichen Schub, um genauso hart weiter zu schuften, wie bislang. Wir genießen den Moment.»

Weil es BMW in den ersten drei Events dieser Saison nicht gelang einen Podestplatz zu erobern, hätten die Bayern bereits für Donington Park ein Motor-Upgrade bringen dürfen. Wann dieses tatsächlich erstmals zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.