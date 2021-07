Michael vd Mark grandios: Erster Podestplatz mit BMW

Der Navarra-Test hat sich für BMW so positiv bezahlt gemacht, dass es Tom Sykes und Michael van der Mark bei der Superbike-WM in Donington Park aufs Podium schafften.

Fünf Pokale räumte das BMW-Werksteam beim vierten Event in Donington Park ab: Im Qualifying brausten Michael van der Mark und Tom Sykes auf die Startplätze 2 und 3. Im Sprintrennen wurde Sykes Zweiter und der Niederländer Dritter, im zweiten Hauptrennen legte Sykes als Dritter nach.



Sykes hatte mit den Rängen 4, 2 und 3 das beste Wochenende der Saison, für van der Mark mit den Plätzen 5, 3 und 5 gilt das Gleiche. In der Weltmeisterschaft liegen die beiden mit 89 und 81 Punkten auf den Plätzen 7 und 8, die vor ihnen platzierten Garrett Gerloff (Yamaha, 93) und Michael Rinaldi (Ducati, 94) sind in Reichweite.

«Das war ein sensationeller Tag für alle», lobte BMW-Teamchef Shaun Muir. «Wir haben nach einem wirklich enttäuschenden Wochenende in Misano reagiert und uns zurückgemeldet. Der Schritt, den wir mit der M1000RR gemacht haben, hat sich gezeigt. Wir waren im zweiten Hauptrennen nur ein paar Sekunden hinter dem Sieger und hatten das Podium immer im Visier. Tom ist ein fantastisches Rennen gefahren und Michael war nicht weit hinter ihm. Er hat dem Druck von Alex Lowes auf der Kawasaki widerstanden und einen starken fünften Platz nach Hause gebracht.»

«Wir hatten einen wirklich guten Sonntag», freute sich van der Mark. «Das Superpole-Race war Klasse. Die Streckenbedingungen waren etwas tückisch, also sind fast alle auf Intermediates rausgegangen, das war die richtige Wahl. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es war super, zusammen mit Tom aufs Podium zu fahren. In Rennen 2 hatte ich ein ganz gutes Gefühl, aber Schwierigkeiten bei den Richtungswechseln. Dabei habe ich im Vergleich zu anderen viel Zeit verloren. Doch am Ende haben wir Platz 5 und damit viele wichtige Punkte geholt. Es war schön, Tom wieder auf dem Podium zu haben.»

Platz 3 im Sprintrennen ist das beste Ergebnis von van der Mark seit seinem Wechsel zu BMW, zuvor hatte er drei fünfte Ränge zu Buche stehen. Das Talent des 28-Jährigen ist unbestritten, seit er 2015 in die Superbike-WM aufstieg, beendete er sie nie schlechter als auf Gesamtrang 7. Auf Honda und Yamaha eroberte er 37 Podestplätze und vier Siege, 2018 war er auf einer R1 WM-Dritter.

«Während des Navarra-Tests haben wir uns verbessert, bremsen ist mit diesem Motorrad aber nach wie vor schwierig», erzählte van der Mark im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In Donington fand ich einen Weg, dieses Problem zu umfahren, weil es nur drei Kurven gibt, vor denen du hart bremsen musst. Ich habe ein gutes Gefühl mit dem Motorrad, wir bringen aber nicht immer alles zusammen. Das Motorrad lässt sich sehr gut einlenken, wenn es jetzt noch auf der Bremse besser wäre – das ist mein Wunsch. Es ist schön, dass es jetzt in Assen weitergeht. Dort muss man nur zweimal hart bremsen, das sollte uns entgegenkommen. Das Beste ist aber, dass zum ersten Mal wieder unbegrenzt Fans dabei sein dürfen.»

Ergebnis Superbike-WM, Donington, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:01,226 min 2. Garrett Gerloff Yamaha + 2,243 sec 3. Tom Sykes BMW + 4,522 4. Scott Redding Ducati + 5,151 5. Michael vd Mark BMW + 13,315 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,444 7. Chaz Davies Ducati + 16,684 8. Michael Rinaldi Ducati + 18,757 9. Leon Haslam Honda + 20,783 10. Alvaro Bautista Honda + 22,938 11. Andrea Locatelli Yamaha + 23,194 12. Lucas Mahias Kawasaki + 25,442 13. Axel Bassani Ducati + 32,898 14. Tito Rabat Ducati + 38,370 15. Eugene Laverty BMW + 39,776 16. Luke Mossey Kawasaki + 43,182 17. Isaac Vinales Kawasaki + 56,811 18. Christophe Ponsson Yamaha + 57,073 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 20. Jonathan Rea Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW > 1 min