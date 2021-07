SBK-Premiere in Most: Fünf Tschechen mit Wildcard

Vom 6. bis 8. August erleben wir die Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaften erstmals im zu Deutschland grenznahen Autodrom Most in Nordböhmen. Sieben einheimische Fahrer werden dabei sein.

In den permanenten Startlisten der drei SBK-Klassen sehen wir 2021 nur zwei Tschechen: Oliver König (Movisio by MIE) mit Kawasaki und Petr Svoboda (WRP Wepol Racing) auf Yamaha, beide in der Supersport-300-WM.



Zu diesem Duo gesellen sich vom 6. bis 8. August insgesamt fünf Wildcard-Piloten, wenn SBK erstmals in Nordböhmen Station macht.

In der Klasse Supersport 300 werden der 17-jährige Rookie Filip Feigl (Genius Racing) und Matyas Cervenka (Smrz Racing) fahren, beide auf Kawasaki. Cervenka war bereits im Vorjahr dreimal dabei, qualifizierte sich aber nie fürs Rennen.



In der Supersport-WM werden die beiden Yamaha-Piloten Ondrej Vostatek (Compos Racing) und Jiri Mrkyvka (JM Racing) mitmischen. Vostarek stand in dieser Saison in der Spanischen Meisterschaft in der Klasse Superstock 600 bereits dreimal auf dem Podium.

Bei den Superbikes wird Karel Hanika mit einer R1 von YART dabei sein, ebenso sein deutscher Teamkollege aus der Endurance-WM, Marvin Fritz. Hanika hielt bis vor Kurzem den Rundenrekord in Most und bestritt bereits zwei WM-Läufe in dieser Klasse: 2018 fuhr der heute 25-Jährige in Laguna Seca für das Team Guandalini Yamaha als Ersatz für Ondrej Jezek und punktete als 13. und 14.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien