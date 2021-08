Jonathan Rea rätselt über zweiten Sturz: Öl der BMW?

Die Fehlerquote des sechsfachen Superbike-Weltmeisters Jonathan Rea (Kawasaki) ist verschwindend gering. Doch nach Donington Park stürzte der Nordire im ersten Rennen in Most erneut ohne Fremdeinwirkung.

In jedem der bislang sechs Events der Superbike-WM 2021 qualifizierte sich Weltmeister Jonathan Rea für Startplatz 1 – in Most holte er seine 33. Pole insgesamt. Der Speed stimmte, 13 Runden lang kämpften Scott Redding (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Rea weit voraus liegend um die Führung.



Dann hatte der 107-fache Laufsieger einen Ausrutscher, klaubte seine ZX-10RR im Kiesbett wieder auf und kehrte als Elfter ins Rennen zurück. Vier Runden später stürzte Rea erneut.

«Körperlich geht es mir gut», erzählte der Kawasaki-Star. «Beim ersten Sturz in der Schikane war ich etwas neben der Linie, das war ein seltsamer Sturz, am Kurveneingang über eine Welle. Das war ähnlich wie in Donington, als ich Chattering am Vorderrad hatte. Wenn dann die Motorbremse anschiebt, wird das Vorderrad leicht und rutscht weg. Ich konnte weiterfahren und war Elfter, lag also in den Punkten. Ich spulte meine Runden ab – keine Ahnung, was dann in der vorletzten Kurve passiert ist. Ich war konzentriert und pushte auch nicht besonders, trotzdem stürzte ich. Neben der Strecke traf ich Jonas Folger und er fragte mich, ob ich auf dem Öl seines kaputten Motors ausgerutscht bin – ich weiß es nicht. Alles war okay und dann lag ich auf einmal im Kies. Mein Airbag ging auf und ich fühlte mich, als wäre ich ein oder zwei Minuten in der Waschmaschine gewesen. Mir geht’s gut, nur das Ergebnis ist frustrierend.»

Nach Donington Park war es das zweite Mal in dieser Saison, dass Rea ohne Fremdeinwirkung stürzte. Weil Razgatlioglu das Rennen gewann, verringerte sich der Vorsprung des Briten in der Gesamtwertung auf zwölf Punkte.

«Im Kies wurde mir schnell klar, wie nahe die Barriere an der Strecke ist», erzählte Rea in kleiner Journalistenrunde. «Besonders geärgert hat mich, dass es zu dem Punkt, an dem wir standen, keinen Zugang gibt. Wir mussten uns am Streckenrand das ganze Rennen anschauen und es dauerte bis zehn Minuten nach Rennende, dass uns jemand abholte.»

Wie beurteilst du das Überholmanöver von Toprak gegen Redding in der letzten Runde? «Ich habe nichts weniger von Toprak erwartet», grinste Rea. «Das war ein hartes Manöver, wenn man sich die Beschaffenheit der Kurve in Erinnerung ruft. Ich bin mir sicher, dass Scott nicht sehr glücklich darüber ist. Aber er und Toprak kämpften um den Sieg, da wird hart gefahren.»

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 13,838 4. Michael Rinaldi Ducati + 16,650 5. Axel Bassani Ducati + 16,935 6. Garrett Gerloff Yamaha + 17,099 7. Alvaro Bautista Honda + 22,590 8. Leon Haslam Honda + 24,728 9. Tom Sykes BMW + 26,924 10. Marvin Fritz Yamaha + 39,559 11. Christophe Ponsson Yamaha + 58,991 12. Isaac Vinales Kawasaki + 59,105 13. Alex Lowes Kawasaki > 1 min 14. Kohta Nozane Yamaha > 1 min Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael vd Mark BMW Out Loris Cresson Kawasaki Out Tito Rabat Ducati Out Jonas Folger BMW Out Chaz Davies Ducati Out Jayson Uribe Kawasaki Out Karel Hanika Yamaha Out Alessandro Delbianco Honda