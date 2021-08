Jonas Folger (BMW): Unglaubliches Pech in Most

Das Debüt der Superbike-WM im tschechischen Most verläuft für Jonas Folger bisher äußerst harzig. Ein Defekt an seiner BMW M1000RR im ersten Lauf ist der vorläufige Tiefpunkt.

Nach den positiven Anzeichen in Assen erlebt Jonas Folger beim Superbike-Meeting in Most einen Rückschlag. Ein Sturz am Samstagvormittag im dritten freien Training sollte den ganzen Tag beeinflussen. Denn weil das FP2 am Freitag verregnet war, war diese Session zur Vorbereitung auf die Superpole besonders wichtig.



«Heute früh in FP3 bin ich leider gestürzt und meine Jungs haben es gerade so geschafft, das Motorrad zur Superpole wieder zusammen zu bekommen», berichtete der Schwindegger. «Ich bin also nur zwei Runden heute Morgen gefahren und hab dann im Qualifying keine anständige Rundenzeit zusammengebracht, was sicherlich auch an der nicht gerade optimalen Vorbereitung für diese so wichtige Session lag.»

Von Startplatz 21 war bei dem starken Teilnehmerfeld ein Top-Ergebnis ohnehin kau m möglich, doch bereits in der achten Runde musste Folger seine M1000RR mit einem Motorschaden abstellen.



«Es scheint wieder ein schwieriges Wochenende zu sein. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll», stöhnte der 28-Jährige. «Gestern in FP1 war ich ganz gut unterwegs, abgesehen von dem kleinen Defekt. Im Rennen hatten wir eine schlechte Ausgangsposition und waren leider nicht wirklich schnell. Ich habe dann schon beim Schalten bemerkt, dass am Motor irgendetwas nicht sauber läuft und dann ist der Motor unglücklicherweise kaputt gegangen. Insgesamt ist es gerade ziemlich hart.»

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,040 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 13,838 4. Michael Rinaldi Ducati + 16,650 5. Axel Bassani Ducati + 16,935 6. Garrett Gerloff Yamaha + 17,099 7. Alvaro Bautista Honda + 22,590 8. Leon Haslam Honda + 24,728 9. Tom Sykes BMW + 26,924 10. Marvin Fritz Yamaha + 39,559 11. Christophe Ponsson Yamaha + 58,991 12. Isaac Vinales Kawasaki + 59,105 13. Alex Lowes Kawasaki > 1 min 14. Kohta Nozane Yamaha > 1 min Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael vd Mark BMW Out Loris Cresson Kawasaki Out Tito Rabat Ducati Out Jonas Folger BMW Out Chaz Davies Ducati Out Jayson Uribe Kawasaki Out Karel Hanika Yamaha Out Alessandro Delbianco Honda