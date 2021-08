Most, Grid Lauf 2: Haslam und Rinaldi die Verlierer 08.08.2021 - 11:42 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Leon Haslam geht es drei Startplätze nach hinten

Das Sprintrennen am Sonntagvormittag heißt offiziell «Tissot Superpole Race». Der Name rührt daher, weil das Rennergebnis zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Rennen am Sonntagnachmittag definiert.