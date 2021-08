Scott Redding (1./Ducati): «Den Tipp gab mir Toprak»

Scott Redding holte in Most seinen dritten Saisonsieg

Nach dem ersten Superbike-Lauf am Samstag war Ducati-Star Scott Redding sauer auf Toprak Razgatlioglu. Doch mit einer Empfehlung des Yamaha-Piloten holte sich der WM-Dritte in Most den Sieg im zweiten Hauptrennen.

Nach zwölf Rennen ohne Sieg stand Scott Redding im zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Most endlich wieder auf dem obersten Podest. Nach zwei zweiten Plätzen im ersten Rennen und im Superpole-Race war es ein souveräner und stark herausgefahrener Triumph des Ducati-Werkspiloten.



Redding hatte einen mäßigen Start und musste sich zunächst als Dritter hinter den beiden Yamaha-Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli einreihen. In Runde 3 schnappte er sich den Italiener, eine Runde später überholte er auch den Most-Doppelsieger. Mit schnellen Zeiten setzte sich Redding von Razgatlioglu ab, fuhr die schnellste Rennrunde und kreuzte mit 3,6 sec Vorsprung als jubelnder Sieger ins Ziel.

Kurios: Den Sieg hat der Engländer zum Teil auch Razgatlioglu zu verdanken.



«Toprak sagte mir am Samstag, dass der SCX-Reifen etwas besser funktionieren würde – also habe ich ihn genommen», grinste Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mein Start war absolut schlecht, aber ich wusste, dass meine Pace stimmt. Ich blieb cool, bis ich in meinen Rhythmus kam und es lief dann auch alles wie geschmiert. Mein Bike fühlte sich gut an, Bremsen in Schräglage klappt gut und ich kam in Schwung.»



«Ich fühlte mich auch nicht unter Druck – ich lag nur 0,3 sec vor ihm, aber ich hatte damit kein Problem. Ich wusste, dass ich dieselben Reifen wie er und seine Pace habe. Vielmehr hatte ich das Gefühl, dass ich etwas schneller als er sein kann. Also habe ich mich hinter die Verkleidung geklemmt und der Abstand zu ihm wurde immer größer. Als ich um 1,9 sec führte und er wieder näher kam, legte ich noch einmal nach. Ich weiß nicht, ob er schlicht aufgab oder Probleme mit den Reifen bekam, auf jeden Fall lag ich dann mehrere Sekunden vorne und hatte alles unter Kontrolle.»

Ausruhen konnte sich der WM-Dritte jedoch, dafür war der Vorsprung auf den Türken zu gering. Aber die flotten Zeiten gingen Redding locker von der Hand.



«Ich habe auch kaum auf mein Dashboard geschaut, um meine Rundenzeit zu sehen», verriet Redding. «Als ich es einmal machte, verpasste ich in der ersten den Bremspunkt. Das war das einzige, worüber ich mir etwas Sorgen machte.»

Redding steht in der Superbike-WM 2021 nach Most bei drei Siegen und acht Podestplätzen. Mit 216 Punkten liegt er in der Gesamtwertung 50 Punkte hinter WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki).

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda