Toprak Razgatlioglu in Most: Das war eine Kampfansage

Nach dem Meeting der Superbike-WM 2021 in Most ist die Meisterschaft wieder völlig offen. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu hat Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in jedem Rennen besiegt.

Als Toprak Razgatlioglu im zweiten Superbike-Lauf in Assen von Garrett Gerloff abgeschossen wurde, schien der Kampf um die Superbike-WM 2021 angesichts 44 Punkte Rückstand auf Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) schon fast verloren.



Doch was der Yamaha-Star an diesem Wochenende beim Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft in Most zelebrierte, rang jedem Beobachter Respekt ab: Zwei Siege und ein zweiter Platz sind eine Kampfansage an den Kawasaki-Piloten, der in der Gesamtwertung nur noch um drei Punkte vor Razgatlioglu führt.

Mit einem Sieg im zweiten Superbike-Lauf hätte der Yamaha-Pilot sogar die WM-Führung übernommen, doch der ging an Ducati-Werkspilot Scott Redding.



«Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht habe zu gewinnen», sagte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir hatten für Sonntag unser Set-up ein wenig geändert und hatte weshalb ich etwas Chattering. Ich weiß nicht wieso, denn im Superpole-Race war mein Bike unglaublich, aber im zweiten Rennen fühlte es sich ganz anders an. Ich habe es versucht, aber es reichte halt nicht. Trotzdem kann ich zufrieden sein, denn der zweite Platz brachte uns gute Punkte für die Meisterschaft. Es sind noch viele Rennen zu fahren und ich liege nur noch drei Punkte zurück.»

Wie Razgatlioglu verwendete Redding im zweiten Lauf einen SCX-Hinterreifen.



«Redding war aber auch schon in den Rennen davor sehr schnell», hielt der Yamaha-Pilot fest. «Er hat jede Runde gepusht und ich hoffte, dass er später Probleme mit den Reifen bekommen würde – aber das passierte nicht, er fuhr konstant schnelle Zeiten.»

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda