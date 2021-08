Garrett Gerloff (Yamaha) ohne Drama effektiv in Most

Nach dem Aufreger in Assen, als Garrett Gerloff in der ersten Kurve Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu abräumte, verhielt sich der US-Amerikaner beim Superbike-Meeting in Most unauffällig. Gut unterwegs war er dennoch.

Yamaha war beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Most daran gelegen, den Zwischenfall im zweiten Lauf in Assen zwischen Aushängeschild Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff nach deren Aussprache nicht mehr zu thematisieren. Und weil der talentierte Türke in Tschechien bis auf nur noch drei Punkte an WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) herankam, spielte er am Ende auch keine große Rolle mehr.



Dennoch wurde dem 26-jährigen Gerloff ins Gewissen geredet, auf der Strecke umsichtiger zu agieren, letztendlich zu seinem eigenen Vorteil. Selten war der Texaner im GRT Yamaha-Team so unauffällig, aber dennoch effektiv. Platz 5 in der Superpole, in den Rennen die Plätze 6, 6 und 8.

Erstaunlich: Gemessen an den eingefahrenen Punkten (22 in Most) war Gerloff nur in Donington (34) deutlich erfolgreicher, wo er im zweiten Rennen Zweiter wurde. In Aragón (23) fuhr er nur einen Punkt ein.



«Die Strecke in Most macht wirklich Spaß und hat einen schönen Flow, aber das Überholen ist schwierig», stellte Gerloff fest. «Meine R1 hat sich super angefühlt, das GRT Yamaha Team hat einen tollen Job gemacht, um mir ein richtig gutes Motorrad zu geben. Wenn ich freie Fahrt hatte, konnte ich gute Zeiten fahren. Als ich im ersten Lauf aber hinter Bassani und Rinaldi war, fiel es mir schwerer. Insgesamt war es gut das Rennen zu beenden, denn ein Sturz passierte schnell.»

Im im Superpole-Race und zweiten Rennen startete der Yamaha-Pilot gut, verlor in der Schikane aber einige Positionen und hatte Mühe, sich wieder nach vorne zu kämpfen.



«Die ersten beiden Kurven sind sehr eng, man muss sehr präzise sein. So viele Jungs schlängeln sich da durch, dass es mich dabei etwas erwischte. Ich war ein wenig enttäuscht, dass ich im Ziele eine Position schlechter als beim Start war», berichtete Gerloff. «Im zweiten Rennen hatte ich das gleiche Problem. Beim Übergang von rechts nach links hatte ich einen Kontakt mit Tom Sykes, kam dadurch etwas nach außen und mehrere Jungs kamen innen durch. Danach hatte ich Probleme, Plätze gut zu machen. Most ist scheinbar eine Strecke mit einen schmalen Ideallinie und nur sehr wenigen Überholmöglichkeiten. Einen Großteil des Rennens verbrachte relativ erfolglos damit, nach vorne zu kommen. Ich war aber sehr zufrieden mit dem Bike. Es fühlte sich wirklich schnell an, ich konnte aber einfach nicht das Beste daraus machen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bassani und Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rabat und Van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Lowes und Gerloff © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Fritz, Vinales, Davies © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Sieger Scott Redding Zurück Weiter

In der Gesamtwertung belegt der GRT-Pilot weiterhin Rang 6, nur acht Punkte hinter Michael Rinaldi (Ducati), aber auch nur sechs Punkte vor Tom Sykes (BMW).

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda