Weiterer Meilenstein für Superbike-Gott Jonathan Rea

Jonathan Rea feierte in Most keinen Sieg, aber die Podestplätze 200 und 201

Auch wenn das Debüt der Superbike-WM 2021 in Most für Jonathan Rea nicht optimal verlief, erreichte der Kawasaki-Pilot dennoch einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere.

Es ist noch gar nicht lange her, als Jonathan Rea im ersten Saisonrennen der Superbike-WM 2021 in Aragón seinen 100. Sieg einfahren konnte. An diese Zahl kommt nicht mal annähernd ein anderer Fahrer heran. Auf Platz 2 dieser Statistik folgt Carl Fogarty mit 59 Laufsiegen.



Und mittlerweile hat Rea sogar 107 Siege auf seinem Konto.

Auch hinsichtlich Podestplätze liegt der Nordire weit vorne. Seit der 34-Jährige in Magny-Cours 2018 den bisherigen Rekordhalter Troy Corser mit 130 Podestplätzen ablöste, stand Rea mit wenigen Ausnahmen an jedem Rennwochenende mindestens einmal auf dem Podium.



Zum ersten Mal auf dem Podium stand Rea in Kyalami 2009 als Superbike-Rookie mit Honda. Bis zu seinem Wechsel zu Kawasaki nach der Saison 2014 erreichte der Familienvater insgesamt 42 Podestplätze mit der CBR1000RR. Und am vergangenen Wochenende in Most holte er im Superpole-Race als Dritter sein 200. Top-3-Finish – und im zweiten Lauf einen weiteren dritten Platz.

Es wird Jahre dauern, wenn überhaupt, bis diese Marke von einem anderen Fahrer erreicht werden kann. Von den noch aktiven Piloten folgen die Routiniers Tom Sykes (114) und Chaz Davies (99) auf den Plätzen 2 und 3.



Von der jüngeren Generation sind Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark mit jeweils 38 Podestplätzen noch weit von der Bestmarke des sechsfachen Weltmeisters entfernt.