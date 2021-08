Scott Redding (3.): «Jetzt geht’s nur noch um Ducati»

Am Donnerstag sorgte Scott Redding mit seinem zukünftigen Wechsel zu BMW für Schlagzeilen, am Freitag stand bei der Superbike-WM in Navarra wieder das Sportliche im Vordergrund.

Im kühleren FP1 am Freitagmorgen konnte Scott Redding als Einziger mit den vor ihm platzierten Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) mithalten und verlor als Dritter nur 0,164 sec.



Im FP2 stiegt die Asphalttemperatur von morgens 29 Grad Celsius auf 45. Redding wurde hinter Razgatlioglu Zweiter, Rea lediglich Siebter. In der kombinierten Zeitenliste belegen die Top-6 aus FP1 die vordersten Plätze.

«Das war okay, ich bin recht glücklich», meinte Redding. «Ich fühlte mich in beiden Sessions gut, konnte viele Runden fahren und wir haben nur Kleinigkeiten verstellt. Dass ich länger draußen blieb, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass ich mich wohlfühle. Wenn ein Fahrer ständig raus- und wieder reinfährt, hat er keinen Lauf. Im FP2 zeigten sie mir an, dass ich an die Box kommen soll, doch ich pfiff darauf und fuhr eine weitere Runde. Dann ging mir der Sprit aus und ich musste beim Zurückrollen mit den Füßen anschieben.»

Am Donnerstag wurde Reddings Wechsel von Aruba Ducati zu BMW für 2022 verkündet, auf die Stimmung im Team hat das laut dem 28-Jährigen keinen Einfluss. «Es war wie immer, ich habe noch eine Aufgabe für Ducati zu erledigen», erzählte der WM-Dritte in Navarra im kleinen Journalistenkreis. «Und sie sind hier, um mich dabei zu unterstützen. Es hat sich nichts geändert, sie wollen so sehr gewinnen wie ich. So wird das auch bis zum Saisonende bleiben. Am Donnerstag gab es die News über meine Zukunft, ab Freitag geht es nur noch darum, was ich in Navarra mache. Es geht nur noch um Ducati.»

Zur neuen WM-Strecke sagte er: «Wir haben hier getestet, wir wussten, dass sie wellig ist. Das lässt sich nicht ändern, großartig ist das nicht. Aber ich sehe das andersherum, das gibt der Strecke Charakter. Du musst um die Wellen herumfahren oder mit ihnen klarkommen. Das macht mehr Spaß als in Jerez, wo alles perfekt eben ist. Hier muss man arbeiten. Die Strecke ist klein und eng, es gibt eigentlich nur eine Linie. Aber sie ist, wie sie ist.»

© Gold & Goose Willkommen in Navarra © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Redding und Rinaldi © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Lowes © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Axel Bassani Zurück Weiter