Michael vd Mark (BMW): Bobby-Car brachte kein Glück

Michael van der Mark war nach Platz 7 im ersten Lauf der Superbike-WM 2021 in Navarra unzufrieden. Erwies sich gar das BMW-Bobby-Car als Bremse?

In der Startaufstellung zum ersten Superbike-Lauf in Navarra übergab Motorsport-Direktor Marc Bongers seinem Piloten Michael van der Mark ein Bobby-Car im BMW-Design – der Niederländer war vor wenigen Tagen Vater eines Sohnes geworden.

Glück hat die nette Geste dem 28-Jährigen aber nicht gebracht. Platz 7 war zwar keine Katastrophe, doch der Supersport-Weltmeister von 2014 hatte sich mehr ausgerechnet.



«Um ehrlich zu sein, hatte ich mir wesentlich mehr erwartet», grübelte der Familienvater. «Im FP3 haben wir in Sachen Performance und Konstanz der Rundenzeiten einen sehr großen Schritt nach vorn gemacht. Auch in der Superpole ist uns ein guter Fortschritt gelungen. Ich war Zehnter, aber der Rückstand auf Platz fünf war sehr gering. Ich war damit zufrieden.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Navarra, Scott Redding © Gold & Goose Trophy © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Polizei © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Tom Sykes, Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Scott Redding & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Das Rennen verlief für den BMW-Piloten relativ ereignislos. Zunächst hing er hinter dem in Runde 3 gestürzten Lucas Mahias (Kawasaki) fest. Die nächste Position machte van der Mark gut, nachdem Chaz Davies (Ducati) ebenfalls per Sturz ausschied. Ab Runde 7 lag der schnelle Mann aus der Käsestadt Gouda hinter seinem Teamkollegen Tom Sykes. Im Ziel fehlten ihm 3,6 sec auf den Engländer.



«In der Hitze im Rennen hat das Bike einfach nicht so reagiert wie in den kühleren Bedingungen», erklärte van der Mark. «Das ist normal, aber ich hatte zu große Schwierigkeiten. Hier müssen wir für morgen eine Lösung finden.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda