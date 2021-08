Scott Redding (2.): «Das Letzte, was du sehen willst»

Ducati-Werksfahrer Scott Redding konnte seine Aufholjagd in der Superbike-WM 2021 fortsetzen, nach Navarra fehlen dem Engländer noch 38 Punkte zur Spitze – an der Razgatlioglu und Rea jetzt gleichauf sind!

Scott Redding gewann das erste Hauptrennen auf dem Circuito de Navarra und auch das Sprintrennen am Sonntagvormittag. Nur im zweiten Hauptrennen musste er sich Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) beugen, Jonathan Rea (Kawasaki) konnte er mühsam niederkämpfen.



Kein anderer Fahrer holte in den letzten beiden Events in Most und Navarra zusammen mehr Punkte als Redding, seinen Rückstand in der Weltmeisterschaft konnte er auf 38 Punkte reduzieren. Toprak und Johnny liegen nach 21 Rennen mit 311 Zählern gemeinsam auf Platz 1!

Bei über 30 Grad Celsius waren die Rennen in Navarra eine schweißtreibende Angelegenheit, Redding sah aus wie gebadet, als er sich mit nacktem Oberkörper den Fragen einer Handvoll Journalisten stellte.



«Es war schon alleine deshalb heißer als am Samstag, weil ich hinter zwei anderen Bikes fuhr», schmunzelte der tätowierte Vorzeigeathlet. «Ich konnte auch keine so sauberen Linien fahren, weil die Strecke etwas rutschiger war, das machte die Sache anstrengender. Der Grund, weshalb ich auf der Geraden nicht überholen konnte, ist, dass ich nicht so gut aus den Kurven kam. Trotzdem bin ich sehr zufrieden und glücklich, ich wurde Zweiter.»

«Zwischenzeitlich war ich etwas müde, rückblickend war es nicht so klug, dass ich am Freitag im Training zwei Renndistanzen fuhr», ergänzte Redding. «Ich fuhr dieses Wochenende viele Runden und habe auch nicht gut geschlafen. Ich lag auf Platz 3, fühlte mich nicht so gut und wollte mich schon damit zufriedengeben. Dann riss ich mich aber zusammen und kam letztlich an Johnny vorbei. Ich sah, dass er in Schwierigkeiten steckt, da dachte ich mir, dass ich ihn habe. Ich hatte auch Probleme, aber ich hatte ihn. Er bekam auf seiner Boxentafel die ganze Zeit +0 angezeigt, das ist das Letzte was du sehen willst, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich strauchelte auch, mir wurde aber nicht +0 angezeigt. Ich wartete auf den richtigen Moment – er kam und ich nützte ihn.»

Scott weiter: «Ich habe auch gepusht, um auf Toprak aufzuholen. Ich riskierte etwas mehr – vom Helden zum Deppen ist es aber ein kleiner Schritt. Also gab ich mich zufrieden, man kann nicht immer das maximale Risiko eingehen. Wäre ich in Führung gelegen, hätte ich den Speed gehabt, um zu gewinnen. Aber das ist okay, ich habe in der WM-Wertung aufgeholt. Es ist auch schon eine Weile her, seit ich ein Superpole-Race gewonnen habe, das war cool. Die Rennen in Navarra waren gut, die Strecke macht Spaß. Auch wenn Navarra nicht einfach war, kämpfte ich um den Sieg. Ich musste nicht an der Grenze fahren, um Dritter zu werden. Wenn ich diesen Rhythmus beibehalten kann, dann kann ich um den WM-Titel kämpfen. Ich weiß, dass Strecken kommen werden, die schwieriger für uns sind. Aber wenn ich auch dann entspannt bleibe und vielleicht statt drei vierte drei dritte Plätze hole, dann bin ich dabei.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati

VDM wurde um eine Position zurückgestuft...