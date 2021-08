Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi fand keine Lösung

Von seinem Highlight in Misano abgesehen verläuft die Saison von Michael Rinaldi durchwachsen. Der Ducati-Werkspilot suchte auch beim Meeting in Navarra vergeblich nach seiner Form.

Drei Podestplätze (davon ein Sieg) beim zweiten Aragón-Event in der Superbike-WM 2020 verhalfen Michael Rinaldi zur Beförderung vom Go Eleven-Kundenteam ins Aruba.it Ducati-Werksteam an die Seite von Scott Redding.



Nach Schwierigkeiten beim Saisonauftakt in Aragón steigerte sich der Italiener in Estoril in die Top-5 und feierte in Misano mit zwei Siegen und einem zweiten Platz den Durchbruch.

Doch seitdem herrscht Flaute, nur in Assen gelang dem 25-Jährigen als Zweiter noch einmal der Sprung auf das Podest, ansonsten dominieren Platzierungen zwischen 5 und 10, es finden sich aber auch Zielankünfte außerhalb der Top-10.



In Navarra stand Rinaldi einmal mehr im Schatten seines Teamkollegen. Während der Engländer zwei Siege und einen zweiten Platz feierte, enttäuschte Rinaldi mit den Plätzen 10, 13 und 7. Dass der Ducati-Pilot in der Superpole nur Startplatz 13 erreichte, erschwerte sein Wochenende.

«Leider hatten wir seit Samstagmorgen einige Schwierigkeiten, für die wir keine Lösung fanden», erklärte Rinaldi. «Das erste Rennen war hart. Ich hatte einfach nicht das richtige Gefühl auf dem Bike, um attackieren zu können. Wir haben immer weiter gearbeitet und für das zweite Rennen hatten wir ein recht gutes Set-up gefunden. Aber der Start von der 13. Position machte es schwierig, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Unsere Pace zeigt uns aber, dass wir bei einer besseren Ausgangsposition vorne hätten mitfahre

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati