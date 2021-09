Bestrafter Toprak: «Kann über Kawasaki nur lachen»

Durch den stattgegebenen Protest von Kawasaki in Magny-Cours verringerte sich der Vorsprung von Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) gegenüber Jonathan Rea von 13 auf 7 Punkte.

Die Videoaufnahmen sind eindeutig: Toprak Razgatlioglu überfuhr in der letzten Runde des Superpole-Rennens am Sonntagvormittag die Streckenmarkierung, was laut Reglement nicht erlaubt ist. Weltmeister Jonathan Rea wies die Offiziellen des Motorrad-Weltverbands FIM im Parc fermé darauf hin, doch es dauerte über vier Stunden, bis eine Entscheidung kommuniziert wurde.

Rea wurde nachträglich zum Sieger erklärt, der Vorsprung in der Gesamtwertung des um einen Platz zurückgestuften Razgatlioglu verringerte sich dadurch von 13 auf 7 Punkte.



«Der Protest ging fristgerecht ein und wir haben ihm stattgegeben. Niemand ist mit dieser Entscheidung glücklich», erfuhr SPEEDWEEK.com bei der FIM.

Den Regelhütern blieb nichts anderes übrig, als gemäß Artikel 3.5.5 des Sportgesetzes so zu entscheiden. Die Vorschriften sind eindeutig, auch wenn sie der größte Teil der Paddock-Mitglieder und Fans weltweit als überflüssig erachten.



Es ist das gute Recht von Kawasaki auf Regelverstöße hinzuweisen, schließlich geht es um den Gewinn der siebten Weltmeisterschaft in Folge und um viel Geld. Trotzdem stehen die Grünen jetzt als schlechte Verlierer da.

«Kawasaki braucht die Punkte wohl, ich war auch überrascht von dieser Entscheidung», erzählte Toprak im Vier-Augen-Gespräch. «Das mit den Punkten ärgert mich gar nicht so sehr. Ich hatte von drei Siegen an einem Wochenende geträumt, dieser Traum ist jetzt geplatzt. Jeder hat gesehen, dass ich drei sehr gute Rennen fuhr – ich kann über Kawasaki nur lachen. Vielleicht brauchen sie den zusätzlichen Sieg, ich habe meinen Pokal in der Kawasaki-Box abgegeben und dabei gelächelt, kein Problem. Ich habe sie glücklich gemacht.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki