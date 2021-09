Jonathan Rea (Kawasaki): «Superpole-Race machte Spaß»

Mit zweiten Plätzen und einem Sieg betrieb Kawasaki-Ass Jonathan Rea beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours Schadensbegrenzung. Das Verhältnis zu Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wird nicht mehr dasselbe sein.

Nach Platz 2 im ersten Superbike-Lauf in Magny-Cours wusste Jonathan Rea, dass er sich für den Rennsonntag noch einmal steigern muss, will er weitere Siege von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verhindern.



Am Ende gelang es nicht: Der Yamaha-Pilot fuhr auch im Superpole-Race und im zweiten Lauf als Erster über den Zielstrich. Wegen Überschreitung der Streckenmarkierung wurde der Türke im Sprintrennen allerdings auf Platz 2 zurückgestuft und Rea zum Sieger erklärt.



Der sechsfache Weltmeister war es selbst, der die Offiziellen des Motorrad-Weltverbands FIM im Parc fermé darauf aufmerksam machte!

Als sich SPEEDWEEK.com mit dem Rekordweltmeister traf, war diese umstrittene Entscheidung noch nicht offiziell.



«Das Superpole-Race hat echt Spaß gemacht», sagte der 34-Jährige. «Wir kommen in Schwierigkeiten auf der Bremse, sobald die Reifen etwas nachlassen. Im kurzen Rennen über 10 Runden fühlte ich mich aber bis zum Schluss sehr gut. So hatte ich eine realistische Chance, das Rennen für mich zu entscheiden – anders als im ersten Lauf, als die Pace von Toprak gegen Rennende schlicht besser war.»

Im zweiten Lauf wiederholte sich das Ergebnis vom Samstag, als Rea in der zweiten Rennhälfte gegen Razgatlioglu chancenlos war.



«Wir hatten ein paar Änderungen am Set-up durchgeführt. Wir glaubten deswegen nicht gleich, dass wir gewinnen können, zumindest aber das Bike zu verbessern», erklärte Rea. «Zu Beginn fühlte ich mich auch ein wenig besser, allerdings war unsere Übersetzung zu lang für die engen Kurven, wo ich immer einige Meter verloren habe. Ich habe das mit Einsatz ausgeglichen, aber man kann nur so lange mutig sein, bis man den ersten Schuss vor den Bug bekommt. Sechs bis acht Runden vor dem Ende hatte ich in Kurve 8 üble Vorderradrutscher, die mir sagten, dass ich es gut sein lassen soll. Also habe ich zurückgesteckt und kann Toprak nur gratulieren – er hat einen großen Schritt nach vorne gemacht und dafür gesorgt, dass ich mein Limit strapazieren muss.»

Was Rea auf der Rennstrecke nicht mehr schafft, soll nun durch Teamwork erreicht werden.



«Wir müssen jetzt in unserer Werkstatt nach Antworten suchen und besser werden», forderte der Nordire. «Und wir Piloten, Alex und ich, müssen uns gegenseitig helfen und mit unserem Feedback dafür zu sorgen, dass das Bike schneller wird. Definitiv müssen wir uns steigern, wenn wir gegen die anderen Hersteller bestehen wollen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki