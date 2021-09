Scott Redding (3.): Tiefer Griff in die Trickkiste

Nach dem ersten Superbike-Rennen in Magny-Cours am Samstag hing die Flagge bei Scott Redding und Ducati auf Halbmast. Mit den Plätzen 5 und 3 am Sonntag betrieben sie Schadensbegrenzung.

Nach Assen hatte Scott Redding 81 Punkte Rückstand auf den damals führenden Jonathan Rea (Kawasaki). Es folgten die Rennen auf den neuen WM-Kursen in Most und Navarra, der Engländer konnte seinen Rückstand gegenüber den dann punktgleichen WM-Leadern Rea und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) auf 38 reduzieren.



Im ersten Rennen auf dem Circuit de Nevers wurde Redding nach einem Ausrutscher lediglich Zwölfter, der mühsam reduzierte WM-Rückstand wuchs innerhalb der 21 Runden in Frankreich auf 59 Punkte zur Spitze.

In den beiden Rennen am Sonntag wurde Redding zwar Fünfter und Dritter, doch Razgatlioglu wurde Zweiter und Erster, Rea Erster und Zweiter. Nach 24 von 39 Rennen führt Razgatlioglu mit 370 Punkten vor Rea mit 363. Redding hält bei 298 Zählern und ist mit 72 Rückstand nach Magny-Cours wieder beinahe dort, wo er nach Assen war.

«Im Sprintrennen habe ich wie ein Tier gekämpft, weil ich unbedingt aus einer der ersten beiden Reihen starten musste», erzählte Redding. «Ich konnte das Bike zwar nicht gut verzögern, aber meine Rundenzeiten passten. Also sagte ich den Jungs, dass sie diesen Bereich verbessern müssen, damit ich nicht so viele Fehler mache. Wenn das gelingt, hielt ich einen Podestplatz für möglich. Sie fanden tatsächlich etwas, sodass ich auf der Bremse besser war. Das gab mir Vertrauen, um mehr zu pushen. Aus den Kurven hinaus war ich aber nicht schnell genug.»

Anfänglich konnte Redding seinen Rückstand gegenüber dem Spitzenduo Razgatlioglu/Rea verringern. «Nach zwölf Runden rutschte ich aber so arg, dass ich das Bike noch härter anpacken musste», schilderte der WM-Dritte. «Dann sagte ich mir, dass Platz 3 okay ist, dieser ist wie ein Sieg für mich in dieser Situation. Wäre ich aus den langsamen Kurven nur ein bisschen schneller gewesen, hätte ich mit Jonathan bis zum Ende kämpfen können – sie waren nicht viel schneller als ich. Gegen fehlende Beschleunigung kann ich nicht viel machen. Ich spielte mit den Mappings, änderte meine Position auf dem Bike und packte sämtliche Tricks aus. Aber das war nicht genug. In langsamen Kurven haben die anderen Hersteller manchmal einen Vorteil, so war das auch in Donington.»

Im Ziel fehlten Redding 8,406 sec auf Sieger Razgatlioglu und 5 sec zu Rea. «Ich wollte das Bike nicht überfahren, musste aber weiterhin pushen, weil mich sonst die Jungs hinter mir eingeholt hätten», so Redding.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki