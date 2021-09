Leon Haslam (Honda) hat seine Erwartungen verfehlt

Noch wartet und hofft Leon Haslam auf seine Bestätigung durch Honda für die Superbike-WM 2022. Beim Meeting in Magny-Cours hat der Engländer aber wenig Argumente für eine Vertragsverlängerung geliefert.

Honda-Teamkollege Álvaro Bautista, der nach der laufenden Saison zum Aruba.it Ducati-Werksteam wechselt, lieferte in Magny-Cours solide Ergebnisse ab. Von der 14. Startposition verbesserte sich der Spanier in jedem Rennen und fuhr auf die Plätze 6, 7 und 6.

Für Leon Haslam ging es in die umgekehrte Richtung: Als Sechster der Superpole sprangen für den ältesten Fahrer der Superbike-WM 2021 nur die 10, 9 und ein Sturz heraus. Und der 38-Jährige gibt zu, dass einiges davon auf seine Kappe geht.



«Die Superpole lief gut für mich. Mit der Reifenkombination, mit der ich später auch das Rennen gefahren bin, fuhr ich eine 1:37,0 min. Leider hatte ich aber ab der ersten Runde des ersten Rennens einige Probleme beim Bremsen – ich war mindestens sieben Zehntel langsamer als in den Trainings», erklärte der Honda-Pilot. «Das Rennen fühlte sich dadurch zäh an. Dass ich in der Schlussphase drei oder vier Plätze verloren habe, war mein Fehler, weil ich von der Strecke abgekommen bin. Es hätte Platz 6 werden können, wäre da nicht dieser Fehler am Ende gewesen.»

Als Neunter der Superpole startete Haslam zwei Plätze hinter seinem Teamkollegen, lag zu Beginn der fünften Runde als Achter aber unmittelbar vor ihm – dann leistete sich Haslam seinen vierten Rennsturz in dieser Saison.



«In den ersten beiden Rennen hatten wir einige Probleme, aber im zweiten Hauptrennen hatte ich das Gefühl, dass wir das Motorrad gut verbessert haben. Leider haben wir das Wochenende mit einem High-Speed-Crash Sturz beendet», stöhnte der Routinier. «Deshalb bin ich enttäuscht, dass es so endete, aber ich fühlte mich wohler als das ganze Wochenende, insbesondere was das Gefühl für die Front und auf der Bremse angeht.»

Das Fazit von Haslam für das Rennwochenende in Frankreich:



«Meine Erwartungen nach dem Qualifying waren ehrlich gesagt etwas höher», gibt der Honda-Pilot zu. «Nach dem Qualifying und dem Verlauf des Wochenendes hatte ich das Gefühl, dass wir unter die Top-5 hätten kommen sollen.»



Nach Magny-Cours hat sich Bautista in der Gesamtwertung mit 115 Punkten in die Top-10 verbessert, Haslam liegt mit 78 Punkten auf Rang 13.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki