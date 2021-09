Tom Sykes (BMW): Magny-Cours zeigte seine Schwäche

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours offenbarte das Manko von Tom Sykes. In der Superpole eine sichere Bank, fällt der BMW-Pilot in den Rennen zu oft zurück.

Als Spätbremser war Tom Sykes in Magny-Cours schon sehr erfolgreich. Drei Siege, elf Podestplätze und sieben Pole-Position hatte der Engländer auf der französischen Rennstrecke mit Kawasaki eingefahren.



Mit BMW konnte Sykes in der Superbike-WM 2021 aber nur in der Superpole glänzen. Von Startplatz 3 fiel der Engländer im ersten Lauf auf Platz 9 zurück, im Superpole-Race ging es sogar auf die zwölfte Position.

Dass es mit der M1000RR auch andersherum geht, bewies sein Teamkollege Michael van der Mark, der sich von Startplatz 9 auf die Positionen 5 bzw. 6 verbesserte!



«Es war wieder eine gute Superpole, aber ich bin enttäuscht über das erste Rennen und darüber, dass ich die anderen Bikes nicht angreifen konnte», sagte Sykes. «In der Gruppe fahrend hatten wir leider das ganze Rennen über Probleme mit der Motortemperatur und mit der Bremsperformance. In den Kurven waren wir schneller, aber auf den Geraden sind wir nicht nah genug rangekommen, um auf der Bremse zu überholen. Von daher war es ein frustrierendes Rennen.»

In den zweiten Lauf musste Sykes als Zehnter starten und kam auf derselben Position ins Ziel, obwohl Alex Lowes (Kawasaki) und Leon Haslam (Honda) vor ihm liegend stürzten.



«Gib mir eine freie Strecke, und ich kann in die erste Startreihe fahren. Gib mir im Warm-up wieder eine freie Strecke, und wir können konstant in den Top-4 sein. Wir können nur nicht mit den anderen fahren», erklärte der 34-Jährige, der seinen Platz im Werksteam für 2022 an Scott Redding verliert. «Wenn andere um mich herum sind, dann wird es leider mehr ein Stop-and-Start, und wenn es daran geht, Gas zu geben, können wir nicht an ihnen dranbleiben. Sobald ich wieder freie Fahrt hatte, wurden meine Rundenzeiten schneller, und ich war von den Zeiten her nicht weit von Platz fünf entfernt. Aber wir können den Rückstand nicht aufholen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki