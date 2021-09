Álvaro Bautista (Honda): «Die bisher beste Fireblade»

So konstant wie beim Meeting in Magny-Cours sahen wir Álvaro Bautista in der gesamten Superbike-WM 2021 noch nicht. Der Spanier war mit seiner Honda CBR1000RR-R zufrieden und sprach auch über sein Verhältnis zu HRC.

Als 14. der Superpole hatte Álvaro Bautista beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours nicht die besten Voraussetzungen für gute Ergebnisse, doch der Spanier steigert sich in den Rennen in der Regel enorm. In Estoril brauste der 36-Jährige im zweiten Lauf von Startplatz 18 bis auf die siebte Position.

In Frankreich gelang Bautista in allen drei Rennen ein gutes Finish. Nach Platz 6 im ersten Lauf legte er im Superpole-Race einen siebten Rang nach. Die bessere Startposition brachte im zweiten Lauf dagegen wenig ein, Bautista wurde erneut Sechster.



«Ich denke, das ist momentan unser Maximum, auch wenn wir im zweiten Lauf nicht weit von den Top-5 entfernt waren», betonte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Davor im Superpole-Race habe ich mich um sieben Plätze verbessert, aber es ist halt nicht so, dass wenn man von Position 14 auf Platz 7 fährt, deswegen nicht automatisch als Siebter startend in die Top-3 fahren kann. Wir haben unser Maximum erreicht. Ich kann nur versuchen, in den Rennen möglichst konstant zu sein.»

Ursächlich für das Finish im zweiten Lauf war auch, dass Bautista im Gedrängel der ersten Kurve einige Positionen verlor, die er anschließend mühsam zurückerobern musste.



«Für Sonntag hatten wir unser Set-up ein wenig geändert, das betraf Dinge wie Federvorspannung und meine Sitzposition. Aber ich fühlte mich damit etwas besser. Bei den kühleren Bedingungen am Vormittag konnte ich meine schnellsten Zeiten fahren, aber auch am Nachmittag im zweiten Lauf war ich konstanter unterwegs», erklärte der Spanier. «Unsere üblichen Probleme waren weniger ausgeprägt und auch mit der Elektronik haben wir mit kleinen Anpassungen einen guten Job gemacht. Mein Bike war dadurch einfacher zu fahren und das Gefühl war so gut wie noch nie in dieser Saison. Das ist zwar positiv, aber selbst mit dem besten Gefühl und bei den für uns bestmöglichen Bedingungen sind nur sechste Plätze drin – vielleicht auch noch die Top-5.»

Bautista versichert, dass er bis zum Saisonende alles geben wird, um Honda bei der Entwicklung der CBR1000RR-R zu helfen und für gute Ergebnisse sorgen will.



«Natürlich wollen wir mehr, dennoch freue ich mich darüber, dass wir uns dem vollen Potenzial nähern. Jetzt müssen wir den nächsten Step machen und weitere Fortschritte erzielen», forderte der Honda-Pilot weitere Anstrengungen von seinem Team. «Mein Verhältnis zu HRC ist nach wie vor gut, mit Kuwata-San spreche ich regelmäßig. Beim Meeting in Navarra war er dabei. Gemeinsam geben wir weiter Gas, um starke Resultate zu erreichen, bevor ich am Ende der Saison das Team verlasse. Honda unterstützt mich zu 100 Prozent und ich lege mich für sie mächtig ins Zeug. Unsere Beziehung ist wirklich gut. Sie wissen, dass sie arbeiten müssen, und sagen nicht, dass ihr Motorrad perfekt ist und es an mir liegt. Honda kennt die Probleme. Ich kann nichts schlechtes über sie sagen, weil sie sich absolut bemühen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki