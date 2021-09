Alex Lowes in Magny-Cours so gut und schlecht wie nie

Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours war Alex Lowes konkurrenzfähig wie lange nicht mehr. In drei Rennen sah der Kawasaki-Pilot aber nur im Superpole-Race das Ziel.

Beim Saisonauftakt in Aragón stand Alex Lowes in jedem der drei Superbike-Rennen auf dem Podium, anschließend aber nur noch einmal bei seinem Heimrennen in Donington Park im ersten Lauf. Um sein Zukunft braucht sich Lowes aber keine Gedanken zu machen. Ende Juli verlängerte Kawasaki den Vertrag mit dem Engländer vorzeitig um zwei Jahre.



Dass die Vertragsverlängerung kein Fehler war, zeigte der 30-Jährige am vergangenen Wochenende in Magny-Cours: Vierter der Superpole und in allen Rennen kämpfte er um das Podium und erreichte es als Dritter im Superpole-Race. Ausgerechnet in den beiden Hauptrennen, wo es 25 Punkte zu gewinnen gibt, stürzte Lowes.

Im ersten Lauf lag Lowes auf der dritten Position, als er vier Runden vor dem Ende in Kurve acht stürzte. Ausreden bemüht der Kawasaki-Pilot nicht.



«Mein Start war nicht der beste und ich war Fünfter; Locatelli und Rinaldi konnte ich aber schnell hinter mir lassen und war auf Platz 3. Für ein wenig konnte Jonathan und Toprak folgen, aber ab Rennmitte hatte ich nicht mehr die Pace», berichtete Lowes. «Als Locatelli anfing, mich einzuholen, versuchte ich wieder zu pushen, aber ich war am Limit der Front. Es ist schon eine Weile her, dass ich auf dem Podium stand, also habe ich weiter gepusht und leider einen Fehler an der Front gemacht.»

Am Rennsonntag ging der Sturz nicht auf die Kappe des Engländers. Bereits in der zweiten Runde fand sich Lowes unvermittelt im Kiesbett wieder.



«Ich hatte ein Problem mit der Bremse, weshalb ich nicht in Kurve 7 einlenken konnte und dabei bin ich dann leider gestürzt. Der Speed war da, also werde ich jetzt die positiven Punkte mitnehmen und mich auf das nächste Rennen konzentrieren», stöhnte der Zwillingsbruder von Moto2-Ass Sam Lowes. «Ich hatte in den letzten Monaten mit einigen Problemen zu kämpfen, umso bitter ist der Sturz im zweiten Rennen. Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, denn ehrlich gesagt war es mein bestes Wochenende in dieser Saison, aber dennoch das mit den wenigsten Punkten. Rennsport ist manchmal so.»

Lowes musste in Frankreich den vierten WM-Rang an den aufstrebenden Andrea Locatelli abtreten. Als WM-Fünfter hat er zehn Punkte Rückstand auf den Yamaha-Piloten. Italiener und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi.