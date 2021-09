Andrea Locatelli (Yamaha) fordert: «Regel abschaffen»

Nach der Bestrafung von Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu im Superpole-Race in Magny-Cours ist die Stimmung aufgeheizt. Teamkollege Andrea Locatelli war schon vorher kein Freund dieser FIM-Regel.

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours wurde Yamaha zum zweiten Mal Opfer der 2021 eingeführten Strafe für das Überfahren der Streckenlimits. Erstmals war es Werkspilot Andrea Locatelli, der in Assen büßen musste und im Superpole-Race von Platz 3 auf dem Podium auf den undankbaren vierten Platz zurückgestuft wurde.

So wenig begeistert der Italiener seinerzeit in den Niederlanden war, so unverständlich ist für ihn die Bestrafung seines Teamkollegen Toprak Razgatlioglu, dem nach einem Protest von Kawasaki der Sieg im Superpole-Race in Magny-Cours aberkannt wurde.



«Das ist eine verrückte Regel, aber es ist halt die Regel», bleibt der 24-Jährige zunächst diplomatisch. «Aber es ist schade. Ich kann es verstehen, wenn man in der letzten Runde einen Gegner überholt und dabei das grün befährt – aber wenn man sowieso vorne ist und dann das Streckenlimit minimal verlässt… er hatte keinen Vorteil.»

Der Supersport-Weltmeister weiß aus eigener Erfahrung, wie man sich in dem Moment fühlt, wenn einem die Bestrafung und der Verlust einer Position bewusst wird.



«Als es mir passierte, hielt ich es zuerst für einen schlechten Witz. Ich kann mich nur wiederholen, es ist eine total verrückte Regel», ätzte der Italiener. «Ich hoffe, dass über die Superbike-Kommission versucht wird, diese Regel wieder abzuschaffen oder zumindest zu entschärfen. Es fing in Misano an, aber da kann man sich auch einen echten Vorteil verschaffen. Wenn ich mir das Video von Toprak in Magny-Cours anschaue, dann hat er meiner Meinung sogar Zeit verloren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Rea, Razgatliogllu, Redding © Gold & Goose Bautista, Rinaldi, Van der Mark © Gold & Goose Rinaldi vor Bassani © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Rinaldi, Davies, Haslam, Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Bassani und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Davies © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Locatelli vor Davies © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Redding © Gold & Goose Razgatlioglu gegen Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rea, Razgatliogllu, Redding © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter