Achtung: 2. SBK-Rennen um 15:15 Uhr auf ServusTV

Wer ist am Sonntag in der ersten Kurve vorne?

Wegen der MotoGP in Misano wurde der übliche Zeitplan der Superbike-WM beim Meeting in Barcelona angepasst. Das zweite Rennen kommt später als sonst, dafür bei ServusTV aber live.

Für Fans der seriennahen Weltmeisterschaft besteht hinsichtlich der TV-Übertragung für mehrere Jahre Klarheit. Rechtzeitig vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 verlängerte Promoter Dorna den Vertrag mit ServusTV um zwei Jahre, mit Eurosport sogar um fünf Jahre.

Beim neunten Saisonmeeting in Barcelona gibt es jedoch einen Konflikt mit der MotoGP in Misano, weshalb insbesondere ServusTV vor dem Dilemma steht, welcher Serie der Vorzug gegeben wird. Erwartungsgemäß sind das die MotoGP-Serien. Aus diesem Grund war das erste Rennen der Superbike-WM am Samstag nicht live, sondern im Anschluss der GP-Übertragung ab 16:05 Uhr als Wiederholung zu sehen.



Das zweite Rennen der Superbike-WM und der Supersport-WM 300 am Sonntag wurden vom Ablauf getauscht. Bei normalen Verlauf sollte das Rennen der MotoGP somit bereits vor Start in den zweiten SBK-Lauf entschieden sein. Falls nicht, überträgt ServusTV das Rennen in seinem kostenlosen Live-Streams.

Seit diesem Jahr zeigt Eurosport die seriennahe Weltmeisterschaft ausschließlich auf dem mitunter kostenpflichtigen Spartenkanal ESP2 und zwar auch Wiederholungen. Aus Barcelona wird überhaupt nicht live übertragen.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 34,99 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.