Jonas Folger (BMW): «Es harmoniert gerade nicht»

Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona waren die Punkteränge für Jonas Folger (BMW) außer Reichweite. Team, Fahrer und Motorrad sind keine Einheit.

Auch beim Superbike-Meeting in Barcelona gelang Jonas Folger nicht der erhoffte Durchbruch bei der Abstimmung seiner BMW M1000RR. Selbst zahlreiche Ausfälle der Konkurrenz sorgten nicht dafür, dass der Schwindegger die Punktränge erreichte: Im Superpole-Race kreuzte Jonas als 13. die Ziellinie, im zweiten Lauf als 16.



«Wir hatten abermals einen schwierigen Sonntag», musste der Bonovo MGM-Pilot zugeben. «Im Superpole-Rennen und im zweiten Hauptrennen hatte ich wieder die gleichen Sorgen. Alle hatten mit dem Grip zu kämpfen, aber aus irgendeinem Grund bekommen wir das Fahrwerk hinten nicht richtig zum Arbeiten. Die Traktion ist wirklich schwer einzustellen. Entweder habe ich zu viel oder ich reduziere die Traktion zu sehr, dann fehlt es überall. Es harmoniert gerade nicht. Leider konnten wir heute nichts finden, werden dann aber die Daten anschauen und hoffentlich in Jerez einen Fortschritt machen können.»

Die fehlenden Erfolgserlebnisse gehen auch an Teammanager Michael Galinski nicht spurlos vorüber.



«Dieses Wochenende konnten wir leider auch nicht ganz befriedigend beenden. Wir hätten natürlich gern ein paar Punkte gesehen und haben von unserer Seite aus auch einiges probiert mit Jonas», kommentierte Galinski den Rennsonntag, nimmt Folger aber gleichzeitig in Schutz. «Jonas hat seinerseits auch wirklich alles gegeben, um die Punkte zu erreichen, aber wir sind immer noch nicht eine Einheit geworden als Jonas, BMW und Team. Deshalb würde ich sagen, wir konzentrieren uns wieder aufs nächste Rennen. Auch in Jerez haben wir schon trainiert und dort geht es jetzt weiter. Das Ziel bleibt das Gleiche.»

Mit der M1000R fuhr Folger bisher nur in Aragón (Lauf 2) sowie in Navarra (Lauf 1 und Lauf 2) in die Punkte. Mit 14 Zählern belegt der 28-Jährige in der Gesamtwertung den 19. Rang.

© Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Haslam und Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Basssani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu vor Rinaldi © Gold & Goose Folger gegen Vinales © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Rinaldi und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Rubin Rinaldi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Rinaldi, Redding © Gold & Goose Sieger Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW