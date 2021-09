Johnny Rea nach Platz 6: «Dazu bin ich lieber ruhig»

Wenn Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ein Rennen nicht auf dem Podium beendet, dann ist für gewöhnlich etwas gewaltig schiefgelaufen – wie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Sonntag.

Die Superbike-WM 2021 gleicht einer Achterbahnfahrt, auf Euphorie folgt Depression. So war es auch beim neunten Saison-Event in Montmelo nahe Barcelona. Im ersten Rennen am Samstag fiel Toprak Razgatlioglu in Führung liegend aus, weil die Batterie seiner Yamaha R1 nicht mehr lud. Kawasaki-Aushängeschild Jonathan Rea kam im Regenrennen zwar «nur» als Vierter ins Ziel, das reichte aber, um die WM-Führung zu übernehmen.

Im Sprintrennen am Sonntagvormittag gewann Rea vor Razgatlioglu und baute die Führung von sechs auf neun Punkte aus.



Dann kam das zweite Hauptrennen, in dem der Nordire nur Sechster wurde und damit zehn Punkte weniger erhielt als Toprak, der hinter Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi als Zweiter einfuhr. Damit liegt Razgatlioglu nach 27 Rennen mit 399 Punkten einen vor Rea und an der Spitze!

Rea war in dem Rennen über 19 Runden wehrlos wie selten und wurde von der Spitze bis auf den sechsten Platz durchgereicht. Auf Sieger Rinaldi verlor Johnny 7,733 sec.



«Wir haben unser Potenzial dieses Wochenende nicht ausgeschöpft», hielt Rea nach den Rängen 4, 1 und 6 fest. «Das Superpole-Rennen war nett und machte Spaß, das war ein guter Kampf mit Toprak. Es ging ja nur über fünf Runden, da kam es darauf an, wer den Sieg am meisten wollte und wer mit der Abstimmung cleverer war. Im zweiten Hauptrennen hatte ich von Beginn an Probleme in der Bremsphase, meine Pace zu Rennmitte war schlimm. Das Bike schob in jede Kurve hinein, ich konnte es weder ordentlich verzögern noch flüssig mit ihm fahren. Das war eine Überraschung und Enttäuschung. Mit einigen besseren Entscheidungen hätten wir deutlich konkurrenzfähiger sein können.»

Wie hätten diese aussehen müssen? «Dazu bin ich lieber ruhig», meinte der sechsfache Weltmeister. «Ich will auch gar nicht nach Ausreden suchen, wir hätten einfach besser arbeiten sollen. Ich musste für diesen sechsten Platz ganz schön kämpfen, das ist hart. Die Bedingungen waren ganz anders als während des Tests hier, damals war ich sehr schnell und fuhr konstante Zeiten. Aber so ist das auf dieser Strecke, sie kann sich vom einen auf den anderen Tag drastisch ändern.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW