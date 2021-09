Sensation bahnt sich an: Marvin Fritz in der SBK-WM

Bei zwei Gaststarts in der Superbike-WM 2021 hat sich Marvin Fritz gut in Szene gesetzt. Im nächsten Jahr werden wir den 28-jährigen Yamaha-Piloten aus Neckarzimmern häufiger sehen.

Bei insgesamt fünf Rennen in der Superbike-WM 2021 – drei in Most, zwei in Jerez – fuhr Marvin Fritz als Zehnter und Zwölfter in die Punkte, zweimal verpasste er die Punkteränge als 16. nur knapp. Zweimal stürzte der Wildcard-Pilot, klaubte seine Yamaha R1 aber wieder auf und setzte das Rennen fort – das ist der schnelle Badener aus der Endurance-WM gewohnt, die er hauptberuflich bestreitet.

Bei den Ergebnissen muss man berücksichtigen, dass Fritz kein Motorrad in Superbike-Konfiguration zur Verfügung hatte, sondern eine modifizierten Yamaha aus der Langstrecken-WM. Außerdem ist der Champion der IDM Superbike 2016 Reifen von Bridgestone gewohnt.

«Bei Most war es so, dass wir von Yamaha nur ein Motorrad hätten bekommen können. Aber Hanika und ich wollten fahren und dann hätte einer ein Werks-Bike bekommen und der andere das Langstrecken-Motorrad. Damit keiner bevorzugt wird, haben wir beide das Endurance-Bike genommen», erklärte Fritz im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und weil es nicht schlecht lief, haben wir es in Jerez genauso gemacht. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Bike nicht so schlecht ist. Und wenn wir für nächstes Jahr an ein paar Dinge arbeiten…»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Gedenken an Dean Berta Vinales © Gold & Goose Razgatlioglu vor Rinaldi © Gold & Goose Locatelli vor Bautista © Gold & Goose Rea vor Bassani © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Locatelli © Gold & Goose Rea, Redding, Locatelli © Gold & Goose Gerloff und Laverty © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Haslam und Laverty © Gold & Goose Redding gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Van der Mark vor Baz © Gold & Goose Rea, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt beide Läufe in Jerez © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Rea, Razgatlioglu, Redding © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Bautista © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Fahrerisch hat Fritz gezeigt, dass er in der Superbike-WM mithalten kann. Und das will der Yamaha-Pilot auch im kommenden Jahr unter Beweis stellen.



«Für 2022 ist geplant, dass wir alle Europa-Events mitfahren», verriet Fritz. «Das ist im Gespräch und finanziell machbar. Priorität hat aber mein Yamaha-Vertrag für die Endurance-WM. Wir müssen die Kalender abwarten, dann wird entschieden.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,113 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 4,247 4. Andrea Locatelli Yamaha + 5,172 5. Jonathan Rea Kawasaki + 6,339 6. Axel Bassani Ducati + 7,780 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,035 8. Michael vd Mark BMW + 11,993 9. Loris Baz Ducati + 12,311 10. Garrett Gerloff Yamaha + 16,651 11. Eugene Laverty BMW + 27,224 12. Leon Haslam Honda + 27,266 13. Jonas Folger BMW + 27,713 14. Samuele Cavalieri Ducati + 33,438 15. Leandro Mercado Honda + 46,941