Jonas Folger (BMW) nach Portimão-Debüt begeistert

Portimão ist das letzte Rennwochenende von Jonas Folger in der Superbike-WM. Zur anspruchsvollen Rennstrecke an der Algarve würde der BMW-Pilot aber gerne zurückkehren. Platz 16 am ersten Trainingstag ist keine Schande.

Im ersten Training am Freitagvormittag fuhr Jonas Folger seine ersten Runden auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» bei Portimão. Die 2008 erbaute Rennstrecke zählt zu den schwierigsten im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft, das bestätigen durch die Bank alle Piloten.



Mit jeder Runde lernte Folger im ersten Training die Strecke besser kennen, um anschließend im FP2 an der Abstimmung der M1000RR zu arbeiten. Im zweiten Training steigerte sich der Bonovo MGM-Pilot um fast 0,9 sec auf eine 1:43,321 min und lag damit 1,8 sec hinter der Tagesbestzeit von Portimão-Spezialist Jonathan Rea (Kawasaki).



Im Vergleich zu seinen BMW-Markenkollegen sieht es besser aus: Eugene Laverty war nur 0,164 sec schneller als Folger, Michael van der Mark verlor 0,9 sec auf den sechsfachen Weltmeister.

Die Rennstrecke hat es Schwindegger angetan.



«Ich bin beeindruckt von dieser Rennstrecke! Es macht mega viel Spaß hier zu fahren, allerdings braucht es etwas Zeit, bis man eine Linie findet und einen entsprechenden Rhythmus aufbauen kann», bestätigte Folger. «Wir haben jetzt einiges am Chassis gemacht und werden auch für morgen noch ein paar Dinge ändern, besonders um die richtige Balance zu finden. Wir hatten Schwierigkeiten mit dem Grip und auch auf der Bremse war es schwer, aber im zweiten freien Training sind wir schon leicht in die richtige Richtung gegangen. Es ist deutlich besser geworden, aber ich denke, wir können noch einen weiteren Schritt machen was die Balance angeht, um dann einfach Kurvenmitte und Ausgang zu verbessern. Alles musste mehr oder weniger passen.»

Am Samstag wollen Folger und sein Team zahlreiche Ideen in die Abstimmung der BMW einfließen lassen. Wichtiger als das sind aber die Streckenkenntnisse, wo der Deutsche weiterhin Nachholbedarf hat.



«Die Rundenzeiten konstant zu fahren, fällt mir im Moment noch schwer», grübelte Folger. «Aber ich hoffe, dass wir morgen einen Schritt machen können und damit auch konstanter werden. Ich hoffe, dass wir damit am Samstag noch besser sind.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimao, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:41,466 min 2. Alex Lowes Kawasaki 1:41,657 + 0,191 sec 3. Leon Haslam Honda 1:41,716 + 0,250 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:41,812 + 0,346 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:41,872 + 0,406 6. Loris Baz Ducati 1:41,974 + 0,508 7. Scott Redding Ducati 1:41,986 + 0,520 8. Michael Rinaldi Ducati 1:42,099 + 0,633 9. Alvaro Bautista Honda 1:42,115 + 0,649 10. Andrea Locatelli Yamaha 1:42,172 + 0,706 11. Michael vd Mark BMW 1:42,324 + 0,858 12. Isaac Vinales Kawasaki 1:42,776 + 1,310 13. Leandro Mercado Honda 1:42,980 + 1,514 14. Axel Bassani Ducati 1:43,029 + 1,563 15. Eugene Laverty BMW 1:43,157 + 1,691 16. Jonas Folger BMW 1:43,321 + 1,855 17. Christophe Ponsson Yamaha 1:43,905 + 2,439 18. Kohta Nozane Yamaha 1:43,937 + 2,471 19. Samuele Cavalieri Ducati 1:44,313 + 2,847 20. Tito Rabat Kawasaki 1:44,352 + 2,886 21. Gabriele Ruiu BMW 1:44,468 + 3,002 22. Loris Cresson Kawasaki 1:44,775 + 3,309 23. Lachlan Epis Kawasaki 1:45,498 + 4,032