Portimão, Lauf 1: Toprak-Sieg – Super-GAU für Rea

Während Toprak Razgatlioglu (Yamaha) den ersten Lauf der Superbike-WM in Portimão gewann, fügte sich Jonathan Rea (Kawasaki) selbst den größtmöglichen Schaden zu. Starkes Rennen von Michael vd Mark (BMW) nicht belohnt.

Nach den freien Trainings der Superbike-WM 2021 in Portimão stand es 3:0 für Jonathan Rea, doch in der wichtigeren Superpole schlug WM-Leader Toprak Razgatlioglu zurück: Mit neuem Rekord holte sich der Yamaha-Pilot die vorderste Startposition und demütigte damit den Titelverteidiger, der die portugiesische Piste als seine Lieblingsstrecke bezeichnet, auf der er bereits zwölf Rennen und vier Superpoles gewinnen konnte.



Im ersten Lauf um 14 Uhr Ortszeit war jeder gespannt, ob der Kawasaki-Star den 13. Sieg oder sein Herausforderer den ersten holen würde. Dass ein anderer Fahrer um den Sieg mitfahren würde, war unwahrscheinlich. A



Die erste Startreihe komplettierte überraschend Honda-Ass Leon Haslam. Aus Reihe 2 starteten Scott Redding (Ducati), Michael van der Mark (BMW) und Álvaro Bautista ins Rennen.

Die ersten Runden waren nichts für schwache Nerven. Rea und Razgatlioglu überholten und berührten sich mehrfach. Mit dabei an der Spitze war Redding, der das Schauspiel als Dritter aus nächster Nähe beobachte.



Rea gab alles und mehr, um die Führung zu übernehmen und einen Abstand herauszufahren. Am Ende stürzte Rea in Runde 5 und musste einen herben Rückschlag im Titelkampf hinnehmen.



Denn vorne fuhren Redding und Razgatlioglu den Sieg aus. Und als der Yamaha-Pilot in Runde 11 die Führung übernahm und knapp vor den Ducati-Piloten die Ziellinie kreuzte, war das der Super-GAU für Rea.

Um den letzten Podiumsplatz entbrannte ein ebenso spannender Kampf mit zeitweise bis zu fünf Piloten. Mit dabei war BMW-Pilot Michael van der Mark , der nach einem schlechten Start viele Plätze gutmachen musste und mit der M1000RR Platz 3 ins Visier nahm. Ein Sturz beendete das starke Rennen des Niederländers in Runde 15.



Wenige Kurven vor der Ziellinie lag Honda-Ass Alvaro Bautista auf Podiumskurs, doch auch der Spanier warf sein Motorrad in den Kies. Platz 3 sicherte sich Davies-Ersatz Loris Baz (Ducati).

Bester Honda-Pilot im Ziel war Leon Haslam, der nach einer starken Anfangsphase zurückfiel und durch v.g. Stürze Fünfter wurde. Schnellster BMW-Pilot wurde Sykes-Vertreter Eugene Laverty auf der neunten Position.



In seinem vorletzten Superbike-Rennen holte Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) als 15. einen WM-Punkt.

So lief das Rennen

Runde 1: Razgatlioglu vor Rea und °Redding in die erste Kurve, aber bereits in Kurve 2 schnappe sich der Nordire die Führung. Razgatlioglu konterte wiederum und ist vor Rea, Redding, Haslam, Rinaldi und Locatelli. Van der Mark nur auf 12.



Runde 2: Razgatlioglu, Rea überholen sich mehrfach und berühren sich. Redding beobachtet das Schauspiel. Haslam (4.) schon 1,2 sec zurück. Van der Mark auf 11. Folger auf 21.



Runde 3: Rea mit schnellster Rennrunde kurzzeitig vorne, aber Redding braust auf der Geraden an den Streithähnen vorbei.



Runde 4: Redding vor Rea und Razgatlioglu. Haslam weiter auf 4. Van der Mark Zehnter.



Runde 5: Rea liegt vorne, als er in einer der schnellsten Kurven stürzt! Redding führt vor Razgatlioglu.



Runde 6: Redding 0,3 sec vor Razgatlioglu und 3,5 sec vor Haslam.



Runde 7: Redding mit schnellster Rennrunde in 1:41,507 min. Haslam (3.) hat Rinaldi, Locatelli und Baz im Nacken.



Runde 8: Redding und Razgatlioglu 5,4 sec vor Rinaldi und Haslam.



Runde 9: Razgatlioglu belauert Redding. Baz verbessert sich vorbei an Haslam und Rinaldi auf Platz 3! Van der Mark auf Platz 8.



Runde 10: Halbzeit in Portimão, Redding und Razgatlioglu fahren ein einsames Rennen an der Spitze. Um Platz 3 kämpfen Baz, Rinaldi, Bautista, Haslam und van der Mark. Folger (19.) hat noch Anschluss bis Platz 13.



Runde 11: Razgatlioglu übernimmt mit einem sauberen Manöver die Führung – gegen Rea fuhr der Türke härter. Bautista jetzt Dritter vor Baz, van der Mark und Locatelli.



Runde 12: Redding verliert ein paar Meter auf Razgatlioglu. Van der Mark (5.) legt sich Baz (4.) zurecht.



Runde 13: Bautista, Baz und van der Mark kämpfen um Platz 3.



Runde 14: Redding holt auf Razgatlioglu auf.



Runde 15: Redding kurzzeitig vorbei an Razgatlioglu. Van der Mark und Locatelli stürzen.



Runde 16: Razgatlioglu und Redding 8,8 sec vor Baz und Bautista. Folger verliert den Anschluss.



Runde 17: Bautista und Baz kämpfen um Platz 3.



Runde 18: Redding überholt Razgatlioglu, doch der kontert auf der Bremse.



Runde 19: Razgatlioglu und Redding wechseln sich mehrffach an der Spitze ab.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt 0,7 sec vor Redding. Baz holt Platz 3, Bautista stürzt. Folger auf 15.