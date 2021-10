Portimão, Superpole: Razgatlioglu demütigt Rea

Jonathan Rea hatte die Pole beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Portimao fest eingeplant, doch der Kawasaki-Pilot wurde deutlich von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu geschlagen. Honda in Reihe 1

Die Superpole der Superbike-WM 2021 ist ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Jeder Fahrer hat in der Superpole zwei Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Zum Warmfahren verwenden die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.

In den freien Trainings überzeugte Portimão-Spezialist Jonathan Rea (Kawasaki), der auf seiner Lieblingsstrecke unbedingt Toprak Razgatlioglu (Yamaha) schlagen muss, will er seine Chance auf den siebten WM-Titel am Leben erhalten.



Eine schlechte Nachricht erhielt der Nordire aber am Samstagvormittag: Sein Teamkollege Alex Lowes wurde von den Rennärzten für das restliche Wochenende aus dem Verkehr gezogen.

Die Bedingungen in der Superpole waren optimal. Nach Neuasphaltierung der portugiesischen Piste im Oktober 2020 werden an diesem Wochenende neue Rekorde erwartet. Den aktuellen Rekord von 1:40,372 min stellte Rea 2019 auf.



Rea war der erste Superbike-Pilot auf der Strecke und in 1:40,697 min sofort sehr schnell unterwegs. Mit 0,3 sec Rückstand reihte sich Razgatlioglu als Zweiter ein. Auf Platz 3 Scott Redding, der bereits 0,7 sec einbüßte. Auf dem ersten Run verwendeten aber einige Piloten noch Standard-Rennreifen, zum Beispiel BMW-Ass Michael van der Mark als Vierter.



Nach einem Boxenstopp gingen die Piloten bei noch vier Minuten mit dem klebrigen Qualifyer auf die Strecke. Rea verbesserte sich auf eine 1:40,524 min und lag nun 0,3 sec vor Haslam, Razgatlioglu und Redding. Mit einem Sturz sorgte derweil Eugene Laverty (BMW) für gelbe Flaggen in der Schlussphase.

Erst als Razgatlioglu seine schnelle Runde in Angriff nahm, geriet die Pole von Rea in Gefahr – und mit neuem Rekord in 1:40,219 min fuhr der Türke 0,3 sec schneller als der Kawasaki-Star!



Die Abstände waren generell überraschend groß. Hinter Razgatlioglu und Rea stellte Leon Haslam die beste Honda mit 0,5 sec Rückstand auf Platz 3 in die erste Reihe.



Ducati-Star Scott Redding verlor 0,655 sec auf die Pole und qualifizierte sich damit als Vierter. Die beste BMW stellte Michael van der Mark auf Startplatz 5.

Für Jonas Folger sprang in der Superpole Platz 19 heraus. Der Schwindegger im BMW-Team Bonono MGM war fast 3 sec langsamer.