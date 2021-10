Jonathan Rea: Toprak trieb ihn in den nächsten Sturz

Zum dritten Mal in dieser Saison stürzte Rekord-Weltmeister Jonathan Rea in einem Superbike-WM-Lauf; Herausforderer Toprak Razgatlioglu verlangte ihm im ersten Portimao-Rennen zu viel ab.

Was waren das für atemraubende vier Runden im ersten Rennen im Autodromo do Algarve! Jonathan Rea (Kawasaki) und Polesetter Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) überholten sich dutzende Mal, es gab mehr als eine Berührung. Die beiden bekriegten sich so arg, dass in der vierten Runde Scott Redding (Aruba.it Ducati) als lachender Dritter kurzfristig in Führung ging.



In der fünften Runde dann der GAU für Rea: Er pfefferte seine ZX-10RR in Führung liegend und mit hoher Geschwindigkeit ins Kiesbett. Weil Toprak sein elftes Rennen in diesem Jahr gewann und sich gegen Redding durchsetzen konnte, wuchs der Rückstand von Rea in der Weltmeisterschaft von 20 auf 45 Punkte.

«In vielen Streckenabschnitten war ich schnell, ohne eine saubere Runde fand ich aber keinen Rhythmus», beschrieb Rea das anfängliche Spektakel im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Toprak griff ständig an und wir trafen uns am Kurvenscheitel. Dann wollte ich zu viel. Vor Kurve 13 griff ich hart in die Bremse, dann blies auch noch starker Wind.»



«Ich habe hart gepusht, das war zu viel Risiko», gab der sechsfache Weltmeister zu. «Der Kampf hat mich frustriert. Toprak fährt auf den Kurvenscheitel zu, wie er will. Ihn kümmert nicht, was der andere tut, so tief taucht er in die Kurven ein. Aber für mich fällt das unter Racing. Ich wollte mich aus diesen Dingen heraushalten, dafür musste ich eine hohe Pace gehen. Dabei ging ich über das Limit und stürzte.»

Nach Donington Park und Most war es der dritte selbstverschuldete Sturz des 109-fachen Rennsiegers in diesem Jahr. Solche Fehler leistet sich Razgatlioglu nicht.



Auf Sicherheit fahren und einen zweiten oder dritten Platz mitnehmen, entspricht aber nicht dem Selbstverständnis von Rea. «Selbst mit 45 Punkten Vorsprung kann in den nächsten Rennen viel passieren», weiß der Nordire. «Er und sein Team haben dieses Jahr auch schon Fehler gemacht, alles kann passieren. Der Punktestand hat keinen Einfluss auf meine Strategie.»



Rea überschlug sich mehrfach im Kiesbett und zog sich Prellungen und Abschürfungen am linken Bein und linken Ellbogen zu, für die Rennen am Sonntag ist er aber in Ordnung.

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki