Portimão-Sieger Toprak Razgatlioglu verhöhnt Kawasaki

Mit dem Sieg im ersten Superbike-Lauf in Portimão verpasste Toprak Razgatlioglu Titelverteidiger Jonathan Rea einen herben Dämpfer – und der Yamaha-Star stichelt gerne nach.

Im ersten Superbike-Lauf in Portimão lieferten sich Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea einen atemberaubenden Fight, bis der Nordire in Runde 5 stürzte. Der am Ende siegreiche Yamaha-Star setzte noch einen drauf und machte auf der Auslaufrunde über Kawasaki lustig.

Razgatlioglu hielt auf der Strecke und ließ sich von einem Streckenposten einen Besen reichen, mit dem er den grünen Bereich sauber fegte – eindeutig eine Anspielung auf seinen aberkannten Sieg im Superpole-Race in Magny-Cours.



«Kawasaki meinte ja, dass man auf dem grün lackierten Asphalt einen Vorteil haben würde, deshalb habe ich zuerst gefegt, um dann den Grip zu überprüfen – vielleicht brauche ich im nächsten Rennen diesen Teil der Strecke», antwortete der 24-Jährige schelmisch grinsend auf die Frage von SPEEDWEEK.com.

Bis zum Sturz von Rea lieferten sich die beiden Ausnahmekönner ein beinhartes Duell um jeden Zentimeter Asphalt, bei dem Beobachtern teilweise der Atem stockte. Berührungen und extrem enge Überholmanöver waren die Regel, nicht die Ausnahme.



«Mir war klar, dass es kein leichtes Rennen sein würde. Johnny ist hier immer stark, aber er stürzte. In den ersten drei Runden war er sehr gut und wir kämpften mit harten Bandagen, aber das war so ok. Ich habe gewonnen und bin glücklich», hielt der Türke fest. «Ich habe ihn noch nicht im Fahrerlager gesehen, gehe aber davon aus, dass er ok ist. Es war kein schlimmer Sturz, nur ein Vorderradrutscher. Ich habe ich mich nicht über seinen Sturz gefreut. Ich mag es nicht, andere Fahrer stürzen zu sehen. Klar, sein Sturz spielt mir hinsichtlich der Meisterschaft in die Karten, aber ich freute mich nicht. Ich kämpfe lieber auf der Rennstrecke und wenn ich gewinne, ist das großartig.»



So wie die Liste der Fehler von Rea in der Superbike-WM 2021 immer länger wird – sein Sturz in Portimão war bereits sein dritter Rennsturz –, umso größer wird der Vorsprung von Razgatlioglu in der Gesamtwertung, der nun 45 Punkte beträgt.

Erstaunlich war zu sehen, wie entschlossen Razgatlioglu in den letzten Runden mit Scott Redding (Ducati) um den Sieg kämpfte. Anstatt den sicheren zweiten Platz mitzunehmen, scheute er nicht das Risiko eines Sturzes.



«Ich wollte mich nicht mit Platz 2 begnügen, weil ich nicht auf den Meisterschaftsstand schaue», wiederholte Razgatlioglu seine Herangehensweise. «Ich fokussiere mich auf jedes einzelne Rennen und den Sieg. Aber ich habe es nicht mit der Brechstange probiert. Ich fuhr mit Köpfchen und versuchte trotzdem, zu gewinnen.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki