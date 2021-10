Alvaro Bautista: Eine Ducati trieb ihn ins Verderben

In der letzten Runde war Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista auf Podiumskurs, dann musste er mit der Fireblade einmal mehr übers Limit gehen. «Schade, wir hätten ihn verdient», meinte er zum verschenkten dritten Platz.

Honda zeigt in Portimao dieses Wochenende respektable Leistungen. Die Werksfahrer Leon Haslam und Alvaro Bautista qualifizierten sich für die Startplätze 3 und 6, selbst Tati Mercado aus dem MIE-Team war in der Superpole als Zwölfter stärker als bislang in dieser Saison.

Im ersten Rennen kam Bautista nach verkorkstem Start als Elfter aus Runde 1 zurück, in der zwölften von 20 Runden war er auf Rang 3 angekommen und hatte mit Loris Baz, Michael van der Mark, Andrea Locatelli, Leon Haslam, Michael Rinaldi und Garrett Gerloff starke Widersacher.

«Wenn du das ganze Rennen am Limit fährst, kann so etwas passieren», meinte Bautista zu seinem Sturz, der ihn den dritten dritten Platz in Folge kostete, nach Barcelona und Jerez. Dass er den weichen SCX-Hinterreifen dieses Wochenende für die Hauptrennen nicht zur Verfügung hat, Pirelli zweifelt an dessen Lebensdauer über die Distanz, vergrößert die Traktionsprobleme an der Honda des Spaniers.

Dass Bautista es auch ohne die Stürze von Rea, van der Mark und Locatelli in die Top-5 geschafft hätte zeigt, dass Honda die letzten Monate Fortschritte gelungen sind. «In der letzten Runde war ich Dritter, Loris hat mich in die erste Kurve hinein überholt», schilderte der 36-Jährige die kritischen Momente. «Ich dachte mir Mist, weil es für mich keine andere Stelle gab, wo ich ihn überholen kann. Er war überall besser als ich, meine einzige Chance war, ihm auf der langen Geraden hinterherzufahren und ihn dann am Ende auf der Bremse zu überholen. Doch er hatte den Spieß umgedreht, also überholte ich ihn am Ausgang von Kurve 1 und versuchte anschließend meine Position zu verteidigen. Wenn du aber eh schon am Limit bist, und dann anfängst andere Linien zu fahren, dann riskierst du noch viel mehr. Meine letzte Kurve fuhr ich relativ spitz an, dort innen ist es aber recht wellig. Gleich beim Einbiegen ist mir das Vorderrad weggerutscht und ich bin gestürzt. Das ist schade, hier hätten wir wegen der Reifenwahl das Podium sogar mehr verdient als in Jerez.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding, Toprak Razgatlioglu & Loris Baz Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki