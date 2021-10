Gestürzter Bautista sauer: «Das war nicht korrekt!»

Was Loris Baz als normalen Rennunfall bezeichnet, sieht Álvaro Bautista völlig anders. Der erfolgreiche Protest von Honda ändert am Sturz des Spanier im zweiten Superbike-Lauf in Portimão aber gar nichts.

Was die Konkurrenzfähigkeit betrifft war Portimão das vielleicht beste Wochenende von Honda in der Superbike-WM 2021. Allerdings waren Leon Haslam und Álvaro Bautista in den Rennen vom Pech verfolgt. Statt Podestplätze gab es drei Rennstürze – zwei davon beim Spanier, der in beiden Sonntagsrennen um den dritten Platz kämpfte.

Immer in der Nähe, wenn Bautista stürzte, war Ducati-Pilot Loris Baz. Während der Crash am Samstag auf die Kappe des Honda-Piloten geht, sieht dieser den Franzosen als Verursacher für den Ausrutscher im zweiten Lauf. Honda legte Protest gegen den Drittplatzierten Baz ein, gegen den wiederum das Go Eleven-Team in Berufung ging. Offiziell wurde es noch nicht bestätigt, doch Baz wird um eine Position zurückgestuft, der dritte Platz wird an Yamaha-Pilot Andrea Locatelli vergeben.

Baz hatte den Kontakt, der zum Sturz des 36-Jährigen führte, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com als normalen Rennunfall abgetan!



«Ich habe ihn mehrmals in Kurve 1 überholt, aber dort konnte er immer wieder kontern. Also habe ich ihn der fünften Kurve effektiv ausgebremst und überholt», erklärte Bautista die Situation. «Ich fuhr auf einer engen Linie, doch er fuhr einfach über die Kerbs, um mich zurück zu überholen. Dabei traf er mich, was zu meinem Sturz führte. Für mich war dieses Manöver eindeutig nicht korrekt, weil ich auf der bessere Linie war. Ich war absolut nicht glücklich damit!»



Bautista meint damit, dass er stinksauer ist.

Tragisch für Bautista: Die Bestrafung ändert nichts an seinem Ausfall. Er geht auch nach dem erfolgreichen Protest leer aus.



«Nach dem Sturz von Toprak hatten wir eine weitere gute Chance auf das Podium», bedauerte Bautista. «Wir hatten ein paar kleine Details an der Elektronik angepasst, womit ich mich viel besser fühlte als am Samstag. Am Ende des Wochenendes hat der harten Rennreifen besser funktioniert als jemals zuvor. Während ich im ersten Lauf das Gefühl hatte, das Baz stärker ist als ich, war es am Sonntag umgekehrt. Gleichzeitig denke ich, dass wir mit unserer Leistung und Arbeit zufrieden sein können, denn wir haben in beiden Rennen um das Podium gekämpft. Das ist am Ende das Wichtigste.»

Ergebnis SuperbikeWM, Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Michael vd Mark BMW 2. Scott Redding Ducati + 5,330 sec 3. Loris Baz Ducati + 7,066 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,264 5. Alvaro Bautista Honda + 9,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,745 7. Axel Bassani Ducati + 19,047 8. Garrett Gerloff Yamaha + 19,115 9. Eugene Laverty BMW + 20,901 10. Isaac Vinales Kawasaki + 28,977 11. Leandro Mercado Honda + 31,057 12. Samuele Cavalieri Ducati + 38,997 13. Jonas Folger BMW + 41,330 14. Tito Rabat Kawasaki + 51,079 15. Gabriele Ruiu BMW + 55,894 16. Christophe Ponsson Yamaha + 56,194 17. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Kohta Nozane Yamaha Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Loris Cresson Kawasaki

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 4. Loris Baz Ducati + 12,300 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki