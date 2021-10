BMW-Sieg in Portimão: In München knallen die Korken

Nach dem ersten Sieg geht bei einem Rennfahrer häufig ein Knoten auf. Der erste Sieg der BMW M1000RR im Superpole-Race in Portimão durch Michael van der Mark soll auch nur der Anfang sein.

Es war ein langer und steiniger Weg, den BMW seit seinem werksseitigen Comeback in der Superbike-WM bis zum heutigen Tag zurücklegen musste. Die Zusammenarbeit vom BMW-Werksteam und der Entwicklungsabteilung mündete in der neuen M1000RR. Die ersten Früchte der immensen Arbeit wurden in Donington Park mit den ersten Podestplätzen eingefahren, beim Meeting in Portimão sorgte Michael van der Mark für den ersten Sieg des M-Modells.

Den Verantwortlichen fiel eine Riesenlast von den Schultern.



«Bei einem solchen Projekt den ersten Sieg zu holen, ist etwas ganz Besonderes. Ich denke auch, dass wir das als Team verdient haben, und es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind alle stolz auf diesen Sieg, der ein wichtiger Schritt ist für das Projekt, in dem wir uns langfristig weiterentwickeln möchten», sagte BMW Motorrad CEO Dr. Markus Schramm, der den Sieg des Niederländers vor Ort verfolgte. «Herzlichen Glückwunsch an Michael van der Mark, das gesamte BMW Motorrad WorldSBK Team und an alle, die an diesem Erfolg beteiligt sind. Ich danke allen für ihren großen Einsatz und ihre harte Arbeit.»



Zur Erinnerung: Schramm leitet die Motorradsparte seit Mai 2018. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Einleitung des BMW-Comebacks in der Superbike-WM 2019.

Erleichterung über den Sieg auch bei Rennchef Marc Bongers.



«Dieser Sieg ist ein echter Meilenstein für unser Projekt. Es ist einfach klasse, und auch ich möchte dem gesamten Team danken. Ein Dank geht auch an BMW Motorrad direkt für die Unterstützung dieses Projekts», lobte der Niederländer die enge Zusammenarbeit. « Natürlich haben heute Vormittag mit der nassen Strecke besondere Bedingungen geherrscht. Es hat sich bereits im Warm-up gezeigt, dass Mickey extrem schnell ist. Im Superpole Race hat er dann eine einzigartige Leistung abgeliefert. Wir wissen, dass das Motorrad im Nassen auch sehr gut funktioniert. Den Moment der Zieldurchfahrt werden wir alle so schnell nicht vergessen.»

In Portimão endet auch eine lange Durststrecke für Shaun Muir Racing, das den Werksauftritt von BMW organisiert. Es ist der erste Sieg des britischen Teams im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft.



«Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet, um das zu erreichen», hielt Teamchef Shaun Muir fest. «Wir sind ehrgeizig und haben dies mit den Fortschritten, die wir über die Jahre gemacht haben, bewiesen. Das Projekt ist immer noch jung, und man muss bedenken, dass wir aufgrund von Corona fast ein Jahr verloren haben. Ich freue mich auch sehr für Mickey. Ihn wieder aufs Podium zu bringen, und das mit dem Sieg, gibt ihm die Zuversicht und das Wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. An diesem Wochenende wussten wir das die ganze Zeit über, seit dem Qualifying. Wir hatten im Nassen und im Trockenen eine gute Pace, und dieser Erfolg war der Lohn für ihn und das gesamte Team. Deshalb freue ich mich für alle sehr.»

