Jetzt zeigt auch Leon Haslam die Honda-Fortschritte

Im ersten Lauf der Superbike-WM in Portimão sahen wir einen Leon Haslam in Bestform. Der Engländer überzeugte bereits als Dritter der Superpole und schrammte im Rennen als Fünfter nur drei Sekunden am Podest vorbei.

Vor allem in der Anfangsphase hielt Leon Haslam ganz prächtig an der Spitze mit. Die ersten vier Runden auf Platz 4 liegend übernahm Haslam in Runde 5 die dritte Position des gestürzten Jonathan Rea (Kawasaki). Erst als er sich gegen die Ducati-Piloten Loris Baz und Michael Rinaldi sowie Yamaha-Ass Garrett Gerloff und seinem Honda-Teamkollegen Álvaro Bautista wehren musste, wurde der Abstand zu den Podestplätzen größer.



«Ehrlich gesagt hatte ich das Podium anvisiert», haderte der 38-Jährige mit seinem Finish. «Die Top 5 sind nicht so schlecht, aber ich bin etwas enttäuscht, weil mein Motorrad ziemlich gut funktionierte und unsere Rundenzeiten konstant waren. Von der ersten Runde an hatte ich ein Problem mit der Bremse vorne und war in den Kurven deshalb ein wenig vorsichtig. Als ich aber von der Strecke abkam und Zeit verlor, konnte ich die Lücke zu den anderen schnell und einfach wieder zufahren.»

«Wir haben in einigen Abschnitten der Strecke beim Bremsen etwas verloren, aber ich war im letzten Sektor konstant schneller als alle anderen. Es gibt also viel Positives. Wir waren nicht weit vom Podium entfernt, aber ich wäre gerne etwas näher im Kampf um die Top-3 gewesen», sagte Haslam weiter. «Mit unserer Pace war ich wirklich glücklich und zum ersten Mal in dieser Saison, konnte ich Gegner überholen. Wir haben also einen deutlichen Fortschritt mit dem Bike erzielen können.»

Nachdem bisher Bautista für das Honda-Highlight sorgte, konnte nun auch Haslam die Verbesserungen der CBR1000RR-R auf der Rennstrecke umsetzen.



«Wir haben in den letzten Tests definitiv einen Schritt gemacht, aber das konnte ich in den letzten Rennen nicht zeigen, während Alvaro es getan hat. Wir sind nicht so weit weg und werden versuchen, uns für morgen zu verbessern. Das Podium ist unser Ziel, also werden wir sehen, was das Wetter macht. Es sieht so aus, als würde es am Sonntag etwas kälter werden.»



Es könnte sogar Regen geben!

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki