Abschied von Jonas Folger: Als nächstes 600er-Test!

Supersport-WM, Endurance-WM, ein Jahr Pause: Jonas Folger weiß nach seiner verkorksten Saison mit dem Team Bonovo MGM BMW in der Superbike-WM noch nicht, wie es für ihn 2022 weitergeht.

Jeweils einen Trostpunkt kassierte Jonas Folger in den beiden Hauptrennen im Autodromo Internacional do Algarve nahe Portimao am Wochenende. Mit diesen beiden Zählern stockte er sein Konto auf 21 auf, was im besten Fall den 22. WM-Rang bedeutet. Denn im Gegensatz zu seinen Konkurrenten wird der Bayer bei den finalen Rennen in Argentinien und Indonesien fehlen. Offiziell wegen gesundheitlicher Bedenken der Teamführung aufgrund der Covid-19-Seuche, die hohen Kosten und geringen Aussichten auf sportlichen Erfolg dürften zur Entscheidungsfindung ebenfalls beigetragen haben.

In Portugal sahen wir Jonas Folger also zum letzten Mal in der Superbike-WM. «Ich habe gemischte Emotionen», meinte er am Sonntagabend. «Einerseits bin ich traurig, dass ich das Team verlassen werde. Andererseits bin ich auch etwas erleichtert, dass dieses schwere Jahr vorüber ist. Wir hatten ein weiteres schwieriges Rennen bei unserem Finale, leider hat sich wieder nichts verbessert. Ich hatte Probleme in der Kurvenmitte und am -ausgang. Ich konnte die BMW nicht sauber aus den Kurven heraus sliden, sondern hatte eher aggressives Rutschen. So konnte ich nicht fahren. Ich habe es zwar probiert und mit der Traktion gespielt, dadurch ist es aber nur noch schlimmer geworden. Dann bin ich einfach so zu Ende gefahren.»

Markenkollege Michael van der Mark sorgte im nassen Sprintrennen für den ersten BMW-Sieg seit 97 Monaten und den ersten mit der neuen M1000RR. Im zweiten Hauptrennen wurde der Niederländer trotz großer technischer Probleme Sechster und verlor 15 sec auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) – kam aber 36 Sekunden vor Folger ins Ziel.

«Wir hätten uns für das letzte Wochenende natürlich etwas mehr gewünscht, aber wir sind in die Punkte gefahren», meinte Bonovo-Teammanager Michael Galinski. «Wir hatten einen 13. Platz im Superpole-Rennen, was okay war. Insgesamt war es eine schwierige Saison für uns, für Jonas, aber dennoch haben wir es vernünftig zu Ende gebracht. Jetzt schauen wir nach vorne, was wird, wo wir Jonas unterbringen.»

In den kommenden Wochen wird der Mühldorfer voraussichtlich in Spanien mit einer Yamaha R6 aus dem Bonovo-Team testen. Denn auch, wenn er eigentlich weiterhin eine 1000er fahren möchte, am liebsten eine Yamaha etwa in der Endurance-WM, schließt er die Supersport-WM noch nicht aus.

«Ich habe gesagt, dass ich mich mal auf eine 600er draufsetze und schaue, wie mir das gefällt», sagte Folger in Portimao gegenüber SPEEDWEEK.com. «Aber das ist nicht mein Ziel. Ich habe gesagt, dass wir das gerne machen können, aber das hat nicht Priorität, ich verfolge andere Ziele. Aber es ist schwierig. Vielleicht muss ich auch ein Jahr pausieren und auf eine bessere Gelegenheit warten. Aber bevor ich irgendetwas annehme… das mache ich nicht.»

Ergebnis SuperbikeWM, Portimão, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Michael vd Mark BMW 2. Scott Redding Ducati + 5,330 sec 3. Loris Baz Ducati + 7,066 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,264 5. Alvaro Bautista Honda + 9,753 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,745 7. Axel Bassani Ducati + 19,047 8. Garrett Gerloff Yamaha + 19,115 9. Eugene Laverty BMW + 20,901 10. Isaac Vinales Kawasaki + 28,977 11. Leandro Mercado Honda + 31,057 12. Samuele Cavalieri Ducati + 38,997 13. Jonas Folger BMW + 41,330 14. Tito Rabat Kawasaki + 51,079 15. Gabriele Ruiu BMW + 55,894 16. Christophe Ponsson Yamaha + 56,194 17. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Kohta Nozane Yamaha Out Jonathan Rea Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Loris Cresson Kawasaki

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 5,425 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 12,289 4. Loris Baz Ducati + 12,300 5. Garrett Gerloff Yamaha + 13,956 6. Michael vd Mark BMW + 15,289 7. Michael Rinaldi Ducati + 20,639 8. Leon Haslam Honda + 20,933 9. Axel Bassani Ducati + 26,031 10. Eugene Laverty BMW + 26,276 11. Leandro Mercado Honda + 31,493 12. Isaac Vinales Kawasaki + 41,117 13. Kohta Nozane Yamaha + 42,583 14. Christophe Ponsson Yamaha + 48,074 15. Jonas Folger BMW + 51,009 16. Samuele Cavalieri Ducati + 57,467 Out Alvaro Bautista Honda Out Gabriele Ruiu BMW Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Tito Rabat Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Loris Cresson Kawasaki