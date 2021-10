Chaz Davies: Rechtzeitig für den Abschied wieder fit

Nach seinem Sturz bei der Superbike-WM in Barcelona musste Chaz Davies (34) aus dem Team Go Eleven Ducati auf die Rennen in Jerez und Portimao verzichten. In Argentinien ist er wieder dabei.

In der vierten Runde des ersten Versuchs des Superbike-Sprintrennens in Barcelona, kam es am 19. September zu einer Kollision zwischen Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) und Chaz Davies. Beide Fahrer stürzten, das Rennen wurde abgebrochen. Der Waliser aus dem Team Go Eleven Ducati musste ins Krankenhaus. Von dort teilte er mit: «Zwei gebrochene Rippen, starke Prellungen am Oberkörper und Rücken, dazu einige Kratzer. Ich weiß nicht genau, was mich getroffen hat, das war gleich zu Beginn des Sturzes. Ich vermute, dass mich Mahias vielleicht überfahren hat, nachdem er mich ausknockte. Er wollte mich an einer Stelle überholen, an der ich das gesamte Wochenende nicht ein Überholmanöver gesehen habe.»

Wegen der Rippenbrüche musste Davies auf die Rennen in Jerez und Portimao an den vergangenen beiden Wochenenden verzichten, für ihn kam Loris Baz zum Einsatz, der in Portugal dreimal aufs Podest brauste! Doch zwei Stunden nach dem zweiten Hauptrennen wurde der Franzose vom FIM WorldSBK Stewards Panel um einen Platz von 3 auf 4 zurückgestuft, weil Honda nach der Kollision zwischen Baz und Alvaro Bautista Protest eingelegt und Recht bekommen hatte.

Vier Tage nach seinem Sturz erklärte Davies am 23. September in Jerez seinen Rücktritt zum Ende der Saison. «Ich höre nicht im Krankenhaus auf», betonte der 34-Jährige damals. «Wenn ich mich in Ordnung fühle, bin ich in Argentinien wieder dabei.»



Heute bestätigte Davies gegenüber SPEEDWEEK.com, dass er Mitte Oktober in San Juan fahren wird. Vom 19. bis 21. November bestreitet er dann seinen letzten SBK-Event in Indonesien. Berichte, er werde 2022 in der Britischen Meisterschaft antreten, verweist er in die Welt der Fabeln: «Das ist eine großartige Meisterschaft, ich werde aber nicht in dieser Serie fahren.»