Garrett Gerloff (Yamaha) jubelt: Bester Privatfahrer

Yamaha gewinnt auch die «Independent-Wertung» in der Superbike-WM-Saison 2021, denn Garrett Gerloff schließt das Jahr auf Gesamtrang 7 ab. Beim Saisonfinale auf Lombok reichte es zu einem weiteren Top-6-Ergebnis.

GRT Yamaha-Pilot Garrett Gerloff fuhr 2021 seine zweite Saison in der Superbike-Weltmeisterschaft. Der US-Amerikaner zeigte in diesem Jahr beachtliche und konstante Leistungen, machte aber auch immer wieder Schlagzeilen, als er dem einen oder anderen Gegner zu nahekam. Seit dem Rennen in Assen, als er Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu in Kurve 1 aus dem Rennen nahm, kam er nicht mehr an seine vorherigen Leistungen heran.



Bei durchwachsenen Wetterbedingungen auf der indonesischen Insel Lombok wurden die Rennen beim Superbike-WM-Finale teilweise zum Glücksspiel. Für Gerloff, der sich in der Superpole den vierten Rang sicherte, ging es im ersten Rennen weit zurück. Nach 20 Runden landete er nur auf Position 11 im Ziel. Im zweiten Rennen am Sonntag konnte der Yamaha-Pilot die nasse Strecke nutzen, um einen soliden sechsten Rang einzufahren.

«Ich hätte mir zwei trockene Rennen gewünscht. Es war etwas frustrierend, immer wieder mit den wechselnden Bedingungen klarzukommen, doch am Ende bin ich froh, dass wir die Saison zu Ende gebracht haben. Im Regen war die Strecke unglaublich, denn wir hatten wirklich viel Grip und das Wasser stand nicht überall. Das war wirklich überraschend», betonte er. «Ich benötigte allerdings etwas Zeit, bis ich das Limit gefunden habe. Ich bevorzuge einfach Rennen im Trockenen, das ist weniger aufregend.»

«Mich erinnert diese Rennstrecke teilweise an andere Strecken. Kurve 15 und 16 beispielsweise sind dem letzten Abschnitt in Misano sehr ähnlich. Außerdem gibt es einige Übergänge, die mich an die Strecke in Katalonien erinnern. Die Strecke ist wunderbar und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.»

Am Ende gewann Gerloff die «Independent-Wertung» mit einem Vorsprung von 18 Punkten auf Ducati-Fahrer Axel Bassani. «Ich bin sehr glücklich, dass ich die Führung in der Privatfahrer-Wertung behalten konnte. Ich möchte diesen Erfolg dem Team weitergeben, denn sie haben solch ein starkes Ergebnis verdient. Ich freue mich nun auf 2022 und auf die Wintertests, wo wir an einigen Dingen arbeiten werden», sagte er am Sonntag.

Woran möchte der 26-Jährige im Winter arbeiten? «Im nächsten Jahr muss ich meine Konstanz verbessern, ebenso muss ich an den ersten Runden in meinen Rennen arbeiten, denn ich bin nicht aggressiv und schnell genug am Start», erwiderte der Yamaha-Fahrer im Interview und betonte anschließend: «Das Bike ist großartig, aber ich muss an mir selbst arbeiten.»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda